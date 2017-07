Skal fordele ansvar etter flaumen

Det har vore usemje om kven som er ansvarleg for øydeleggingane i midtdalen etter ekstremvêret natt til måndag. Ifølge GD er Fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen nå invitert til kommunehuset i Sør-Fron for å få klargjort kven som har ansvaret for kva.