Nytt ulveangrep i Gran

Torsdag ble rundt 20 sauer funnet drept av ulv, eller så skadet at de måtte bli avlivet, i Gran Østås. Bare noen dager tidligere, ikke langt unna, ble mer enn 20 sauer drept av ulv i Hurdal i Akershus.

Utelukker ikke større angrep

– Tallet på drepte sauer kan bli høyere. Vi er ikke helt sikre på om vi har den totale oversikten over det siste angrepet. Sauene trekker seg unna og forsøker å gjemme seg når de er skadet, sier fellingsleder Kjell Bakken.

Han har tidligere i dag hatt møte med representanter for sauenæringa som er fortvilet over situasjonen. De har fryktet nye angrep i helgen.

– Vi mobiliserer nå med hjelp fra nabokommunene for å sette i gang med et skadefellingsforsøk i kveld, og vi kommer til å holde på utover natten, sier Bakken.

– Kan ikke ha ulv blant 20 000 sau

En av grunnene til at myndighetene ikke nølte med en fellingstillatelse er at området er prioritert for beitedyr.

– Når det kanskje er så mye som 20.000 sauer på beite i dette området, sier det seg selv at vi ikke kan ha en ulv vandrende i området. Området ligger også utenfor ulvesona, forteller viltforvalter Asle Stokkereit hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Romerikes Blad.

Forlenget fellingstillatelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga sammen med Fylkesmannen i Oppland skadefellingstillatelse på en ulv etter angrepet i Hurdal tidligere i uken. Fellingstillatelsen gjaldt et større område i Hurdal, Eidsvoll, Østre og Vestre Toten og Gran kommuner.

Bakken sier det er usikkert om det er en eller flere ulver i området.

Den opprinnelige fellingstillatelsen gikk ut torsdag klokken 12.00, men etter angrepene torsdag ble tidsperioden for ulvejakt forlenget frem til tirsdag klokken 12.00.