Nytt tap for Storhamar-jentene

Storhamars håndballjenter gikk på sitt andre tap for Vipers fra Kristiansand, etter å ha blitt slått ut i NM-semifinalen i går kveld. Resultat ble 21 - 30. Trener Arne Senstad sier til HA at dette har ikke noe å si for lagets selvtillit.