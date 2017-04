Nytt Mjøsanlegg åpnet: – Dette er et miljømessig kinderegg!

Og det var ikke hvem som helst som var hyret inn til å bistå med åpningen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde tatt turen fra kontoret sitt i hovedstaden og opp i skogen sør for Lillehammer for å få gjort åpningen ordentlig. Og han sammenlignet det hele med noe godt som inneholder tre ting på en gang.

– Dette er jo et miljø- og klimamessig kinderegg. Her produseres det biogass, det produseres gjødsel og det produseres kompost. Og det gjøres av matavfall!

Åpningen foretok han sammen med en som var litt mer på hjemlige trakter, nemlig lillehamring og stortingspresident Olemic Thommessen.

Alt lages av avfall

BLID 1: Vidar Helgesen sto for den offisielle åpningen av det høyteknologiske Mjøsanlegget i dag. Foto: Alexander Nordby / NRK

Mjøsanlegget er eid av de interkommunale avfallsselskapene GLØR, Sirkula, GLT-avfall, SØIR og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap.

Det vi før tenkte på som søppel, nemlig matavfall, er en ressurs for Mjøsanlegget. Selv om anlegget i seg selv har vært i drift noen år, og det var en ny del som oppgradert og åpnet i dag, er Helgesen imponert over samarbeidsånden i Oppland og Hedmark.

– Jeg synes det er veldig positivt hvordan ulike miljøer her har jobbet i lang tid for å ta frem dette prosjektet. Og det som er jobbet fram her i løpet av årene av teknologiløsninger brukes jo både i USA og i Kina, sa Helgesen.

Unikt anlegg

Mjøsanlegget som åpnet i dag er et helt nytt biogassanlegg der matavfall blir kvernet og kokt.

Legger du til at avfallet blir utsatt for et trykk på opp til 138 grader så ender du opp med de tre tingene i kinderegget som Helgesen nevnte.

Markedssjef i GLØR, avfallsselskapet i Lillehammer og Sør-Gudbrandsdalen, Elisabeth Haukaas Bjerke, sier det er en ting som hovedsakelig er den store fordelen med det nye anlegget.

– Dette er først og fremst viktig for miljøet vårt!