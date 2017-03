Nytt dobbeltspor ved Mjøsa tåler ikke maksfart

Togene på det nye dobbeltsporet ved Mjøsa skulle kjøre i 200 kilometer i timen, men kjøreledningen tåler ikke så høye hastigheter. Da det i februar ble oppdaget ujevnheter på kjøreledningen, ble farten senket til 130 kilometer i timen for å avverge flere belastninger og skader.

Vet ikke årsak

Togene hadde da kjørt i maksfart i et par måneder, melder P4.

– Vi vet rett og slett ikke hva årsaken er. Vi jobber med å finne ut av det og har tilkalt ekspertise fra Tyskland for å finne ut nøyaktig hva som er årsaken, sier kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Bane Nors utbyggingsdivisjon. Bane Nor håper å få ekspertenes rapport før påske. Foreløpig er det dermed uvisst hvor lang tid det vil ta å utbedre feilen og hvor mye dette arbeidet vil koste. Feilen fører imidlertid kun til forsinkelser på mellom to og tre minutter. (©NTB)