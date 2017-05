Nye tips til politiet i Skogen-saken

– Vi har fått opplysninger som til nå har vært ukjente for oss i politiet, sier kriminalsjef i Elverum, Roger Næss.

Men Næss vil ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete tips de har fått. Det han bekrefter er at de nå går i gang med å undersøke dette, med tanke på å kunne vurdere om saken skal gjenopptas.

Det var etter TV2-programmet «Åsted Norge» i april, at det kom nye tips fra publikum. Denne saken ble også tatt opp i TV-Norge-programmet «Fornemmelse for mord »høsten 2003. Den gang kom det også inn flere nye tips.

Funnet død

SJEKKER TIPS: Politiet går gjennom nye tips i Skogen-saken, med tanke på mulig ny etterforskning. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

18 år gamle Terje Skogen fra Åmot forsvant våren 2000. Han ble funnet død i Ulvålia i Åmot senhøstes året etter, i oktober 2001. Det ble satt i gang flere leteaksjoner etter den savnede 18-åringen. Det var en elgjeger som fant levningene og klærne etter den savnede i et myrområde.

Funnstedet var noen meter ut i terrenget fra veien der Terje Skogen sist ble sett gående. Siden kroppen hadde ligget ute i terrenget i så lang tid, var det ikke mulig gjennom obduksjonen å finne eksakt dødsårsak.

Skoene til 18-åringen

Det eneste politiet vet med sikkerhet, er at støvlene 18-åringen hadde på seg da han forsvant, ikke har ligget ute i skogen like lenge som levningene.

Norges landbrukshøgskole på Ås konkluderte med at skoene hadde ligget der i vesentlig kortere tid enn resten av klærne som ble funnet samme sted.

SKOGSBILVEGEN; Vegen der Terje Skogen sist ble sett gående. Foto: NRK

Terje Skogen fra Rena forsvant etter en biltur med to kamerater i mai 2000. Vennene som var de siste som så 18-åringen i livet, forklarte til politiet den gang at han gikk ut av bilen for å strekke på beina. Han gikk nedover en skogsvei og forsvant ut av syne.

De to ble siktet i saken, men senere ble siktelsen frafalt, De ble tilkjent oppreisning på 60 000 og 80 000 kroner. Det var Riksadvokaten som bestemte at saken skulle henlegges.

Mor håper på svar

I 17 år har moren til Terje Skogen, Gerd Johansen Norberg ventet på å finne ut hva som skjedde med sønnen.

– Det er så krevende, det blir mye mareritt og tanker, sier hun til TV2.

Selv om hun ikke vet hva som har skjedd med Terje, tror hun det er noen som vet hva som har skjedd. Gerd tenker på Terje hver dag og nå er håpet om kanskje endelig å få et svar på hva som skjedde med hennes sønn i mai 2000.