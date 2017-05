Det er en offentlig skittentøyvask som nå foregår i Hedmark Frp. Ingrediensene er beskyldninger om løgn, bakvaskelser, påstander om vold og komplott.

Den tidligere sentrale politikeren i Ringsaker Frp, Hans Kristian Arnkværn har saksøkt leder i Hedmark Frp, Johan Aas, for ærekrenkelser etter at han har blitt beskyldt for å ha tydd til voldsbruk under et styremøte i Ringsaker Frp i mai i fjor.

– Dyttet på

Arnkværn og hans advokat Per Danielsen mener det hele skyldes et komplott for å få fjernet Arnkværn fra stortingslista og partiet, og en helt sentral brikke i komplottet skal være stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen. De hevder at fylkespartiet og Johnsen gjør alt de kan for at han ikke skal vitne i retten.

Johan Aas avviste kategorisk i retten at han har vært med på et komplott. I retten hevdet han også at Hans Kristian Arnkværn hadde vært fysisk mot stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen på Tømmerstock-festivalen i Ringsaker i august 2016, tre måneder etter det opphetede styremøtet.

Ifølge Aas fikk han en mail fra Johnsen der han hevdet at Arnkværn skal ha kommet med en rekke beskyldninger og dyttet på ham gjentatte ganger helt til han ble bortvist fra festivalen.

Advokat Danielsen ba om å få dokumentasjon og dessuten få se denne mailen, noe Aas lovet å framskaffe. Danielsen ba også om navn på vekter.

– Søppel-liste

Hans Kristian Arnkværn sa i retten at han allerede samme kveld som det skjebnesvangre styremøtet oppdaget at noen ville gjøre det verre enn det var.

– Tor Andre Johnsen spilte et spill i bakgrunnen for å fjerne meg. Han frykter veldig konkurranse og setter ut rykter om andre. Her hadde han en mulighet, hevdet Arnkværn, som mener at historiene om ham ble verre og verre. I tillegg hevdet han at han ikke fikk sjansen til å forsvare seg for styret og at han "falt ut" av maillister.

Han hevdet også at saken ble lekket til media for å ramme ham.

–Jeg ville holde dette internt.

Han mener fylkesleder Johan Aas svertet ham da han gikk ut i media og beskyldte ham for voldsbruk.

– Mye bråk

Johan Aas kunne fortelle i retten at han aldri kontaktet media sjøl, og forklarte sin kommentar om at partiet ikke kan ha personer som tyr til vold i sine rekker slik:

– En person er på full fart mot en annen og blir fysisk aggressiv. Det blir oppfattet som en voldelig oppførsel. Det var på håret, sa Aas.

Stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen sier til NRK at han ikke kan kommentere en pågående sak han kanskje skal vitne i, men at han verken var til stede på det aktuelle styremøtet i Ringsaker eller i fylkesstyremøtene til Arnkværn-saken ble behandlet og at det derfor er lite logisk at han skal vitne.