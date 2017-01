– Det blir nok flere høylytte diskusjoner i løpet av de neste månedene sier Anna Ottosen.

Hun er konstituert som rektor for den nye Høgskolen i Innlandet nå i startfasen. Organisasjonen er så fersk at de ikke rakk å gjøre utlysningen før fusjonen var gjennomført.

Fram til årsskiftet var hun rektor for Høgskolen i Hedmark. Hennes kollega i Lillehammer, Kathrine Skretting er konstituert som prorektor i månedene som kommer. Hun tror den perioden blir både spennende og litt krevende.

– Vi har laget en god samarbeidsplattform og vi har tillit til hverandre og til prosjektet, sier hun.

Kathrine Skretting ble ansatt som ny rektor ved Høgskolen i Lillehammer i 2015. Hun er veldig spent på den nye høgskolen og universitetsprosjektet. Foto: arne sørenes / nrk

Universitetsprosjektet som havarerte

Drømmen om et universitet i Innlandet meldte seg på begynnelsen av 2000-tallet. Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer skulle bli et nytt utdanningsmessig kraftsenter rundt Mjøsa. Men etter å ha støtt på mange skjær, havarerte prosjektet i 2012.

– Jeg må innrømme at jeg har lurt mye på hvorfor det ikke gikk. Kanskje var ikke viljen stor nok den gangen, sier Ulf Christensen.

Han var prosjektstyreleder for Innlandsuniversitetet fram til det stoppet opp. Den gangen la de alle brikkene inn i et prosjekt. De bestemte alle detaljer om hvilke studier som kunne tilbys på hvilke steder. Hvor rektor skulle ha kontor og hvor de forskjellige fagområdene skulle ledes fra.

– Sett i ettertid, så ble det vel for mye. Da avgjørelsens øyeblikk kom stemte man enten for eller mot hele pakka og det bli ikke spiselig for alle, sier han.

Denne gangen har de gått motsatt veg inn i prosjektet.

Mye av arbeidet med den nye høgskolen gjenstår, men logoen er på plass.

Mye gjenstår

– Hvis alle brikker skal legges før en fusjon, vil den ikke skje, sier Kathrine Skretting.

De to rektorene med sine ledelser og styrer har laget en fusjonsplattform der de har bestemt at dagens studiesteder skal opprettholdes og at det skal være en felles rektor som skal ha kontor både i Elverum og i Lillehammer. Ellers er mye uavklart.

– Men vi er forplikta til prosjektet og vet at vi vil gjøre dette for å bli en bedre institusjon – for studentene, de ansatte, regionen og hele landet, sier Skretting.

Ei gruppe er satt ned for å finne ut hvordan skolen skal være faglig- og administrativt organisert framover. De skal legge fram sitt forslag i juni.

– Det er naturlig at det blir noen store diskusjoner rundt dette. Noe annet ville vært veldig rart, sier anna Ottosen.

Hun legger til:

– Slike diskusjoner er vi godt vant med i vår sektor og de vil kunne gjøre produktet vårt bedre. Men så kommer det an på tonen i diskusjonen.

Vil bli universitet

Styreleder for universitetsprosjektet, Ulf Christensen (t.v) måtte se at prosjektet falt sammen i 2012. Foto: NRK

Målet med sammenslåingen er å kunne levere en søknad om å bli universitet. De har satt som et mål å få den statusen innen 2020.

– Det er et stort mål, men vi jobber for å klare det. Vi har mye på plass, men mangler også noe. Det viktige er at vi er enige om målet og at prosessen er i gang, sier Ottosen.

Og om de skulle nå det målet, får Innlandet sitt universitet – 20 år etter at prosessen startet og med en høgskole mindre som medspiller. Høgskolen i Gjøvik ble en del av NTNU ved inngangen til 2016.

– Jeg tror de har hatt godt av å bruke litt tid og finne en god samarbeidsform. Selv om mange ting ikke har kommet på plass, ser jeg ingen grunn til at de ikke skulle klare det, sier Ulf Christensen.