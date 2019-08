– Etter at jeg fikk elsykkel, har jeg syklet utrolig mye mer enn før. En søndagstur på fjellet føles nå nærmere enn tidligere. Også bruker jeg jo elsykkelen til butikken, jobb, byen, overalt egentlig, sier Risløw.

Det er hun ikke alene om.

En ny stor EU-undersøkelse, med over 10 000 deltakere fra syv europeiske byer, konkluderer med at den fysiske aktiviteten på elsyklister kontra vanlige syklister er omtrent lik. Dette til tross for drahjelpen fra elmotoren.

LIKE SPREKE: Elsyklister og syklister i byene Antwerp (Belgia), Barcelona (Spania), London (Storbritannia), Örebro (Sverige), Roma (Italia), Wien (Østerrike) og Zürich (Sveits) var med i studiet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Elsyklister har betydelig lenger turdistanser, samt lengre daglige distanser sammenlignet med vanlige syklister. De som velger bort bilen og kollektivtransport til fordel for elsykling, opplever en markant økning i fysisk aktivitet.

– Før ble det gjerne bil når jeg skulle til steder med tyngre bakker på veien, eller når været var litt ruskete. Nå blir den stående, og elsykkelen frakter meg oppover i vær og vind, sier Risløw.

Videre forteller den ivrige elsyklisten at hun har påvirket flere til å bli interesserte.

– Jeg syklet forbi noen i en heftig oppoverbakke her om dagen. Da jeg møtte de på toppen, spurte de hva i alle dager dette var for noe.

Risløw forklarte at hun hadde kjøpt elsykkel.

– Neste gang vi møttes hadde de fått seg sine egne!

Bilen byttes ut, til og med om vinteren

Hulda Tronstad, seniorrådgiver i Norsk elbilforening, er klar på at elsykkel erstatter bil i stor grad.

– Vi har et funn fra vår elsykkelundersøkelse, som viser at man bruker den elektriske sykkelen hele året. Når vanlige syklister setter fra seg sykkelen på høsten, fortsetter halvparten av elsyklistene hele året rundt, sier hun.

Det har altså blitt gjennomført flere mindre undersøkelser på elsykkel, men den nye EU-undersøkelsen er den største så langt.

BESTÅR NÅR ÅRSTIDENE SKIFTER: Hulda Tronstad skryter av elsykkelens egenskaper. Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Anders Iversen Mathiesen eier sykkelbutikken Sykkologen i bakkebyen Lillehammer. Han mener det er kjempefin utvikling som nå har kommet frem.

– Det høres supert ut. Terskelen med elsykkel er mye lavere for mange, så det er helt knall. Man får hjelp opp bakkene og kan sykle til og fra jobb uten å bli svett, sier han.

Noe svette blir det likevel på dem som ønsker det.

– Jeg har absolutt merket helsemessige fordeler etter at jeg startet med elsykling. Bedre kondis har det blitt, sier elsykkelfrelste Tove Iren Risløw.

Ved hjelp av elsykkelen som har hun også fått trent seg opp etter en operasjon.

– Jeg slet med å gå en periode som følge av en operasjon. Sykling gikk derimot helt fint, og med det ekstra insentivet ved motorhjelp har det gått over all forventning.