Ny spiller til Storhamar

Storhamar ishockey har mandag signert 24 år gamle Phil Marinaccio fra Canada. Det skriver klubben på sine nettsider. Trener Fredrik Söderström sier at kanadieren er en ung, ambisiøs spiller med et interessant potensiale. Storhamar topper eliteserien etter at det er spilt 13 kamper.