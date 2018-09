Det er forskere ved NTNU i Gjøvik og Trondheim som står bak programvaren. Den skal i løpet av sekunder analysere språkbruk, setningsoppbygging og ordvalg hos en som chatter, og dermed avsløre pedofile som utgir seg for å være barn.

STORE FORVENTNINGER TIL NY PROGRAMVARE: Professor Patrick Bours ved NTNU Gjøvik. Foto: Dag Kessel / NRK

– De første testene er klare, og der har vi i første omgang testet hvor lett det er å avsløre hvilket kjønn personen har. Testene viser at vi med 99 prosent sikkerhet kan avdekke riktig kjønn i løpet av 13 meldinger, sier IKT-professor Patrick Bours ved NTNU på Gjøvik.

– Neste trinn er å anslå omtrentlig alder, og her regner vi med samme treffsikkerhet.

Pedofile utgir seg ofte for å være barn på chattekanaler slik at de kan oppnå kontakt med og avtale møter med barn.

Kan kobles opp mot politiet

Patrick Bours forteller at vi avslører oss på utallige måter. Det gjelder ikke bare ordvalg, men også med bruk av slettetast, mellomrom og hvor mye vi nøler når vi skriver.

– Hvis den som chatter hele tiden bruker slettetasten og lager nye ord, kan det være et mønster med løgn og korreksjoner. Men dette må selvfølgelig kombineres med andre data om samtalen.

Programvaren kan varsle barnet med en gang om den mulige falske profilen. Varselet kan også videresendes til eieren av nettstedet eller til politiet.

Nettvett på skolen

Skoleelever i Norge lærer om nettvett allerede før de kommer i ungdomsskolen.Barna i 7. klasse på Søre Ål skole i Lillehammer sier at ønsker å være forsiktige.

LÆRER OM NETTVETT PÅ SKOLEN: F.v.: Tuva Engh, Malin Svendsrud-Taraldhagen, Elias Solberg Olstad og Sondre Wedvik-Hansen går i 7. klasse på Søre Ål skole i Lillehammer. Foto: Dag Kessel / NRK

– Det er litt skummelt på nettet noen ganger, men som oftest går det bra. Jeg tror ikke jeg har snakket med noen som utgir seg for å være noen andre, i hvert fall ikke på snapchat, sier Malin Svendsrud-Taraldhagen.

– Noen ganger står navnet der, men vi kan jo alltid spørre. Og noen ganger spør jeg om den personen kan sende bilde av ansiktet, og da direkte i chatten, for ellers kan det jo bare hentes opp fra nettet, sier Tuva Engh.

Avdekker seksualisert språk

Språkprofessor Dorothee Beermann ved NTNU i Trondheim sier at det er mulig å avdekke seksualisert språkbruk, og dette er en del av prosjektet.

– Utfordringen er likevel at samtalene i chatrom har en egen genre, med mye bruk av sarkasme og metaforer. Det er derfor viktig å forstå koden til ungdomsdialog slik at vi kan oppdage avvik, sier Beermann.

ANALYSERER SPRÅK: Professor Dorothee Beermann ved NTNU Trondheim. Foto: NTNU

Redd Barna mener at dette er et interessant forsøk på å forebygge overgrep mot barn.

– Samtidig er det klart at dette har sine store begrensninger. Barn bruker utallige nettsteder og mange er aktive i veldig mange grupper. Spørsmålet er om dette vil fungere etter hensikten, sier Kaja Hegg, som er rådgiver i Redd Barna.

Hun sier også at mange alvorlige saker starter med at den voksne er ærlig om alderen sin, men får kontakt likevel med å si at han/hun skal hjelpe til med noe, eller er modellagent.

– 30 prosent av alle overgrep blir gjort av andre barn, så risikoen for barn er ganske sammensatt. Det er derfor viktig at alt det andre forebyggende arbeidet foregår parallelt, sier hun.