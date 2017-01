Ny hotellsjef: – Dette har jeg drømt om siden jeg var 10 år

Christine Castberg Bråthen (30) har 10 års erfaring fra hotellbransjen og har nå flyttet hjem igjen for å bli sjef på festningshotellet.

Helt siden hun var barn har hun hatt et spesielt forhold til festningen. Nå gleder hun seg stort til å vise den fram til andre og ta imot de første gjestene.

– Det er jo en festning. Og det er helt klart en av de fineste, beste, vakreste, mest spennende festningene vi har. Det er så unikt, sier hun begeistret.

200 millioner på vedlikehold

Festningsforvalter Jonny Fjeld i Forsvarsbygg er glad festningen og hotellet nå tas i bruk igjen. Foto: Ann Kristin Mo

Forsvarsbygg var lenge på jakt etter nye drivere etter at festningshotellet König Vinger og Vinger Hotell gikk konkurs for ett og et halvt år siden .

I fjor sommer skrev de kontrakt med firmaet Oscarsborg Invest AS, som har erfaring fra å drive hotell på Oscarsborg festning i indre Oslofjord.

– Dette har jeg gledet meg til lenge. Vi har lagt oss i selen for at vår nye leietaker skal føle seg velkommen og alt skal ligge til rette for at alle skal få en fin opplevelse når de kommer til Kongsvinger festning nå, sier festningsforvalter Jonny Fjeld.

Forsvarsdepartementet har brukt nesten 200 millioner kroner på vedlikehold og etableringen av hotell på Festningen, og derfor er ny drift viktig, sier han.

– Bruk er det beste vern. Det betyr også at vi får mer penger til vedlikehold for å holde bygningene i stand, sier Jonny Fjeld.

Begynner i det små

Hotellsjef Christine Castberg Bråthen er klar til å gjøre alt som trengs på hotellet, både små og store oppgaver. Foto: Ann Kristin Mo

Foreløpig er bare tre personer ansatt på hotellet i Kongsvinger og oppgavene kan bli mange og varierte for hotellsjefen. Det er hun veldig klar for.

– Jeg tar gjerne moppen og rengjør et rom. Det er det som er så gøy, at jeg får gjøre så mye forskjellig, sier Christine Castberg Bråthen.

Så er planen å bygge seg oppover og få flere ansatte etter hvert. Til å begynne med er det bare forhåndsbestilte gjester, både til hotellet og restauranten, og belegget den første uka er bra, sier hotellsjefen.

