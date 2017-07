Norskog mener det bør felles mer ulv

– Flere grunneiere har fått inntektene sine mer enn halvert fra utmarksnæringen eller jaktnæringen på grunn av den mengden elg som ulven tar, sier administrerende direktør Arne Rørå i Norskog til NTB.

Norskog, som representerer skogeiere og står for 15 prosent av den totale avvirkningen av skog i Norge, mener at ulvebestanden er i eksplosiv utvikling, og klager på rovviltnemndenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Foreningen mener det bør felles ytterligere to grenseflokker, som er flokker som krysser grensen mellom Norge og Sverige, innenfor ulvesonen i region 4 og 5 (Akershus, Hedmark og Østfold).

– En del av grenseflokkene tar veldig mye elg og er et problem for jaktnæringen, konstaterer Rørå.

– Grunneiere som driver jaktnæring får ingen kompensasjon. Stortinget har bedt Miljødepartementet om å se på dette, men det har ikke skjedd noe. Derfor er grunneierne overlatt med regningen alene. Som en konsekvens er det viktig for oss å få felt flere ulver, forklarer han.

Norskog mener også at lisensjakt på ulv bør samordnes med elgjakten, og at jakten bør være fra 1. oktober til og med 31. mars. Og ikke fra 1. januar til 15. februar, slik rovviltnemndene har vedtatt.