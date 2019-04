– Det er flere banker som har for lite melk nå og som er bekymret for ferien, forteller Anne Grøvslien ved Oslo universitetssykehus.

Hun er leder for landets 12 melkebanker og la torsdag ut et Facebook-innlegg med rop om hjelp. Knapt et døgn senere er innlegget delt av nesten 4000. Flere hundre kvinner har kommentert at de vil donere melk.

– Jeg blir nesten sjokkert over at innlegget sprer seg så mye. Vi har spurt om hjelp før uten at det har fått så mye oppmerksomhet, men dette er gledelig, sier Grøvslien.

Må holde baken à jour

Mange av de aller yngste er avhengig av ekstra næring når de kommer til verden før termin. Mange mødre må derfor ha hjelp. I ferieperioden er situasjonen ekstra prekær.

– Vi trenger flere givere på sommeren enn ellers fordi vi vet at leveransene blir færre. Vi må hele tiden prøve å verve nye givere for å holde banken à jour, forklarer seksjonsleder ved nyfødtintensiven på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Mona Mørkved.

Mange av melkebankene bruker sosiale medier og lokalaviser for å nå ut til potensielle donorer. I tillegg rekrutterer de på barselavdelingene. Likevel er det mangel på givere.

– Det er litt jobb. Det er mange hensyn å ta og så har man jo en baby å ta vare på i tillegg, sier Mørkved.

Trenger opp mot 60 liter

På Oslo universitetssykehus er det nok morsmelk på lager til de mest premature babyene, men melkebanken trenger likevel mer.

ENGSTELIGE: Flere av melkebankene frykter at det ikke melder seg nok donorer i sommer, forteller Grøvslien.

– Vi ønsker å ha melk for halvannen måned frem i tid. Vi trenger 50–60 liter på lager fordi vi leverer fem steder, forteller Grøvslien.

Etter at Facebook-innlegget har spredt seg det siste døgnet har hun nå et håp om å få fylt opp bankene frem mot sommeren.

– Vi har fått mange nye givere. Jeg har satt opp time til flere neste uke allerede og mange har lurt på om de egner seg som donorer, forteller hun og oppfordrer kvinner til å ta kontakt med nyfødtavdelingene om de ønsker å gi melk.

