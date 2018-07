Norske bønder er desperate etter høy fra USA: – Det har blitt en 20-timers jobb

– Hele prosjektet startet for en uke siden da omfanget av tørkekrisen slo meg. Jeg benyttet meg av mitt kontaktnett i USA for å finne høy, sier Jørgen Heiersted, som eier firmaet NOTEC.

Det endte med flerfoldige tusen tonn med høy fra Nord-Amerika, som han la ut på Finn.no, med en pris fra 3,40 kroner per kilo. Akkurat hvor i USA høyet kommer fra vil han ikke oppgi. Det var Nationen som omtalte saken først.

PRØVER Å HJELPE DE KRISERAMMEDE BØNDENE: Jørgen Heiersted prøver å holde prisene så lang nede som mulig. Foto: Privat

Bøndene har bestilt mange hundre tonn

Stjørdal-bonden mener det «nye» høyet virkelig har slått an blant norske bønder. Så mye at det har blitt en 20 timers jobb.

– Jeg blir kontaktet fra morgen til kvelden av bønder. Jeg kan jobbe fra fire om morgenen til to på natta. Jeg har fått bestillinger på flere tusen tonn med høy.

En av dem som har tatt kontakt er Gjøvik-bonden Gunnar Ramstad. Han er veldig frustrert over årets tørke, og er glad han fant annonsen på Finn.

– Jeg har bestilt 20 tonn fra USA for å ha en buffer til vinteren. Det er jo dyrt å kjøpe høy, så vi supplerer med halm og kraftfôr, men det er jo også usikkert om vi får tak i nok halm.

HAR KJØPT HØY: Gunnar Ramstad er en av de mange bøndene som har kjøpt høy fra USA. Foto: Privat

Han er derfor usikker på om han må bestille nok et lass med høy fra USA, for å hindre å slakt av flere dyr til vinteren.

– Det er litt tidlig å si om jeg skal kjøpe mer, men det er mye dyrere å måtte slakte.

I tillegg til mange enkeltbønder, skal også en kommune på Vestlandet vurdere å gå inn som garantist, slik at de lokale bøndene får det høyet de trenger fra USA.

Bør be om dokumentasjon på renhet og kvalitet

Lars Petter Bartnes, som er leder av Norges Bondelag synes det er et godt initiativ, siden prisen ikke er for høy, men han er usikker på hvor stor del av problemet dette dekker.

– Det kommer litt an på næringsinnhold og kvalitet i de fôret man kjøper. Det bør bøndene skaffe seg dokumentasjon på, sier han.

Mange bønder har meldt inn hvor mye fôr de mangler på Fôrformidling.no. Der ser man at behovet er på drøyt 134 000 høyballer, for å mette litt over 37 000 husdyr.

BER BØNDENE BE OM DOKUMENTASJON: Lars Petter Bartnes ber bøndene be om dokumentasjon for renhet og kvalitet. Foto: Norges Bondelag

Bondelag-lederen er opptatt av at grovforet som blir fraktet inn i landet er godkjent, og uten sykdommer.

– Fôret skal ha en dokumentert renhet i forhold til bakterier og virus, sier Bartnes, som mener det er viktig at bøndene gjøre det de kan for å skaffe seg grovfôr i Norge før de ser over dammen.

– Trenger attest og erklæring

Mette Kristin Lorentzen, som er seniorrådgiver i Mattilsynet, skriver på mail til NRK hva som kreves for å kunne importere høy fra utlandet.

– Veterinæren må attestere for at det ikke er dyrehelserestriksjoner i området der fôret kommer fra, og produsenten må erklære at det ikke er brukt husdyrgjødsel på jordene der grast kommer fra de siste to årene.

Hun bekrefter at NOTEC har fått en slik godkjenning.