Norsk-britisk samarbeid skal gi OL-gull

Petter Fagerhaug er Norges største talent i terrengsykling, og ble nylig overlegen norgesmester. Nå får han hjelp av Norges sykkelforbund og et helt spesielt prosjekt for ikke bare å bli best i landet, men best i verden.

I Hafjell har han og flere andre syklister trent og blitt forsket på nå i juni. Oksygenopptak, røde blodlegemer, puls og kraft i tråkket – alt måles og evalueres.

– Når man legger sammen disse komponentene får man et veldig godt bilde av hva som skiller de beste og de nest beste, sier Bent Rønnestad, professor ved Høgskolen i Lillehammer.

TRENINGSANALYSE: Alt Petter Fagerhaug foretok seg under treningen i Hafjell ble målt, både oksygenopptak, puls og kraft i tråkket. Derfor hadde han på seg en maske under treningen. Foto: Harald Christian Eiken / NRK

Får hjelp av verdensledende briter

Fra Norge deltar forskere fra Høgskolen i Innlandet, Norges Cykleforbund og Olympiatoppen Innlandet i prosjektet. Og det er ikke en hvilken som helst utenlandsk samarbeidspartner Norge har fått med seg. Storbritannia, en av verdens største sykkelnasjoner, stilte også med sine beste terrengsyklister i Lillehammer.

Før britene arrangerte OL på hjemmebane i London i 2012 gjennomførte de det samme prosjektet for landslaget i banesykling. Resultatet ble OL-gull.

– De har en enorm kompetanse og masse kunnskap vi kan lære av, så det er en veldig god samarbeidspartner, sier syklist Petter Fagerhaug entusiastisk.

BRITISK BISTAND: Storbritannia stilte sine skarpeste terrengsyklister og landslagssjefen til rådighet, i troen på at samarbeid er nøkkelen til suksess. Foto: Harald Christian Eiken / NRK

Vil bli best innen ti år

LANDSLAGSSJEF: Simon Watts ser udelt positivt på å dele kunnskap og forskning med norske konkurrenter. Han håper at både Norge og Storbritannia vil være blant verdens beste terrengsykkelnasjoner i fremtiden. Foto: Harald Christian Eiken / NRK

Og det er ikke bare nordmennene som er positive til samarbeidet. Også Simon Watts, landslagssjef for Storbritannia mener prosjektet er vinn-vinn.

– Jeg håper de to nasjonene kan hjelpe hverandre og utfordre de aller største nasjonene innen terrengsykling, sier Watts.

I 2020 arrangeres OL i Tokyo. Da ønsker terrengsyklist Fagerhaug å stille på startstreken med ambisjoner – men han skuer også lenger frem i horisonten enn det.

– Det er ikke urealistisk å klare en topplassering der, men innen 10 år tror jeg vi kan være en av de beste sykkelnasjonene i verden.

