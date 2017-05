Norrøna og Alfa barker sammen i retten- full klinsj om sko

Dermed barker de to norske produsentene sammen i Oslo tingrett, i klinsj om Alfas relansering av skokolleksjonen Norrøna. Nå kommer skoene i tidsriktige signalfarger, moderne design og med påskriften Norrøna over hele utsiden av skoene, ikke ulikt det visuelle uttrykket Norrøna har profilert seg med de siste årene.

Sånn sett kan Alfa synes å ha frekkhetens nådegave, og vel så det hadde det ikke vært for at den tradisjonsrike skoprodusenten registrerte varemerket Norrona allerede i 1908, 21 år før klesprodusenten Norrøna Sport kom på banen.

Krever 20 millioner

Den oppdaterte skokolleksjonen har uansett falt Norrøna tungt for brystet, fordi den ligner for mye på Norrønas produkter i sitt uttrykk. Nå krever Norrøna 20 millioner kroner i erstatning, og at de nye Alfa-skoene blir fjernet i sin nåværende form.

– Alfa forsøker å legge seg så tett som mulig opp mot Norrøna Sports varemerke, og således utnytte resultatet av den markedsføringsinnsatsen Norrøna Sport har nedlagt gjennom en årrekke, skriver Norrøna i sitt prosesskrift til retten.

Nå har begge aktørene saksøkt hverandre, og begge søksmålene skal behandles i samme hovedforhandling. Den starter i Oslo tingrett onsdag og varer i tre dager.

Alfa har avtale

Men Alfa har enda ett ess i ermet: en skriftlig avtale med Norrøna fra 1996, da Norrøna Sport ifølge prosesskriftet svart på hvitt forplikter seg til aldri å bestride Alfas rett til bruke ordmerket Norrøna på sko, støvler, tøfler, ski, staver og skibindinger, for å nevne noe.

– Ordlyden i avtalen har ingen geografisk avgrensing, og har ingen avgrensning i tid. Bruken av ordet aldri i avtalen tilsier tvert imot at erklæringen skal gjelde i ubegrenset tid, heter det i prosesskriftet.

Norrøna bestrider Alfas oppfatning om at avtalen innebærer evig rett til å bruke Norrøna i hele verden. Også Alfa krever penger av motparten, men i motsetning til Norrøna, nøyer Alfa seg med et beløp utmålt etter rettens skjønn. (©NTB)