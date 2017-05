Han løfter kjærlig opp det nesten nyfødte lammet og stryker det forsiktig på ryggen. Hun er ett av nesten seksti lam som ble født i natt.

AKKURAT I TIDE: Fjøset ble ferdig rett før lamminga startet. Det er de seksti lammene som ble født i natt glad for. Foto: Frode Meskau / NRK

Totalskadd av brann

Sauebonden fra Åmot i Hedmark trodde nok ikke at forsommeren kom til bli slik - med nyfødte lam trygt plassert i et nytt fjøs. 19. juli i fjor, mens 1.500 sau var ute på utmarksbeite, ble nemlig gården Hole rammet av brann.

TOTALSKADD: Driftsbygningen ble totalskadd under brannen på gården i fjor sommer. Foto: Anne Næsheim / NRK

Driftsbygningen ble totalskadd, og kort tid etter brannen var han i tvil om han orket å bygge opp gården igjen.

– Det var fryktelig jævlig der og da, erindrer Skramstad.

Men i stedet for å gi opp valgte han å satse - og satse stort. I løpet av ni måneder har han bygget Norges største sauefjøs.

– Dette betyr alt, jeg kan ikke si noe annet enn det. Det har vært mange dager med slit så det er moro at vi fikk det til. Det er plass til 1.000 dyr, men jeg skal vel ha rundt 800 der til høsten, sier bonden.

ARBEIDSSTYRKEN KAN HALVERES: Målet er at det nye fjøset skal være så moderne og lettdrevet at arbeidsstyrken kan halveres. Foto: Frode Meskau / NRK

Mange fordeler med størrelsen

Når lamminga er over skal dyra ut og da skal arbeidet med et supermoderne fjøs fullføres. Målet er at det nye fjøset skal være så moderne og lettdrevet at arbeidsstyrken kan halveres.

– Det meste vil gå på egenhånd. Det er ikke å legge under en stol at det er stordriftsfordeler i sau som i all annen virksomhet. Når du får mange nok vil inntjeningen bli større. Det er i hvert fall mitt håp slik at familien kan leve av det her, sier bonden.

Norge er en miniputt på sau

Mange bønder har vært innom for å kikke på det nye fjøset - og enda flere har sagt de vil komme og ta en titt når det står helt ferdig.

Men selv om Norges største sauefjøs kan se imponerende stort ut, er det ingen grunn til å ta helt av, mener Tormod Enok Skramstad.

– Vi er veldig små på sau i Norge. I Australia finnes det jo gårder med 100.000 sauer. Så selv om jeg er en kjempe i Norge så har vi en vei å gå, mener Skramstad.