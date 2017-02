Norges eldste leirskole fyller 60 år

– Sånn er livet. Ingenting kan vare evig, vet du.

Mor og datter Vigerud betrakter prospektet som viser at det nå er endelig. Fjellskolen skal selges etter seks tiår med drift.

– Det har vært en vanskelig prosess. Vemodig fordi dette har vært livet vårt i 30 år. Men livet kan du ikke styre så det blir som det blir, sier Torill Vigerust.

60-årsjubileum

Familien Vigerust har drevet leirskole siden før Rondane ble nasjonalpark. Dagfrid og Terje Vigerust kom til Høvringen på midten av 1950-tallet og startet i 1957 landets første leirskole, Den Norske Fjellskolen.

I 1987 tok datteren Torill og hennes mann Jan over. 14. februar fyller skolen 60 år. Yngsteblad Vigerust beskriver det som et jubileum med bismak.

– Vi har ingen naturlige til å ta over etter oss for vi har ingen barn. Og så ble Jan alvorlig syk. Da har vi tatt en beslutning på at vi var nødt til å selge, sier Torill Vigerust.

Også mor Dagfrid synes det er vemodig at leirskolen skal selges i jubileumsåret.

– Ja, det er på en måte vemodig, men det er livets gang. Alt kan ikke vare evig. Vi har hatt mange fine år her og gledet mange barn, tror jeg.

ØVINGSSKI: Torill Vigerust viser frem de gamle skiene mange av leirskoleelevene har brukt. Foto: Even Lusæter / NRK

Store forandringer

Familien anslår at om lag 160 000 elever har besøkt leirskolen. I løpet av seks tiår har Fjellskolen gått gjennom mange endringer.

– Den største forandringen føler jeg er aktiviteter. Før var hovedaktiviteten å gå på tur, men i dag må det mange andre aktiviteter inn for at det skal være spennende. Elevene er stort sett de samme, sier Torill.

Mor Dagfrid opplevde Fjellskolen i en annen tid.

– Veien var stort sett ikke oppe utenom på søndager. Da kom turistene. Utstyret har også blitt annerledes, sier Dagfrid.

– Har ungdommene blitt annerledes?

– De har nok blitt litt mer blaserte. De har opplevd mye nå, vet du. Før så opplevde de ikke så mye. Da var de stort sett hjemme.

ERFAREN: Dagfrid Vigerust åpnet Fjellskolen i 1957 og drev den frem til 1987 da datteren tok over. Foto: Even Lusæter / NRK

Håper driften videreføres

Når familien Vigerust forlater Fjellskolen, håper de noen andre vil videreføre deres arv.

– Alt ligger til rette for videre drift. Vi ønsker å selge det til noen som vil drive det videre sånn vi har gjort, sier Torill.

Dagfrid Vigerust tror det fortsatt er behov for leirskoler.

– Det er sosialt og så lærer ungene å ta hensyn til hverandre. Det er absolutt behov for leirskoler, sier Vigerust.