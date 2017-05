NAVs bedriftsundersøkelse for 2017 viser at det mangler 850 kokker her i landet. Det er også stor mangel på kjøkkenassistenter og servitører.

Samtidig viser tall fra SSB at 2016 var et rekordår for overnattingsbedriftene og at flere bedrifter varsler oppbemanning i 2017.

Fra Filippinene til Gjøvik

Kokkemangelen rammet også kafeen «Lasse Liten» i Gjøvik. Men der har daglig leder Rolf Andre Larsen fått tak i kokk fra Filippinene. Lorenn Padilla liker seg godt i Norge, men har en del å lære.

– Jeg jobber med å lære norsk og ikke minst norsk kultur, sier han, og forteller at han er vant til ris til middagsmaten.

– Her er det bare å servere poteter til nordmenn, så blir de fornøyde!

NORSK MAT: – Vi må ha norske fagutdannete kokker for å videreføre norske mattradisjoner, sier Rolf Andre Larsen, daglig leder på «Lasse Liten» på Gjøvik. Foto: Dag Kessel / NRK

Rolf Andre Larsen mener det er nødvendig med utenlandske kokker, men at de må overvinne noen vanskeligheter.

– De har ofte en helt annen matkultur enn i Norge, sier han. Derfor frykter han også for norsk matkultur, dersom trenden fortsetter.

– Vi må jo ha norske, fagutdannete kokker som kan bringe våre mattradisjoner videre!

– Velg kokkeyrket!

OPPFORDRER TIL Å VELGE MATFAG: – Det er stor mangel på kokker. Derfor er det lurt å ta kokkeutdanning nå, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Stein Schinstad / NRK

Og det er ikke bare på kafeen på Gjøvik man ser mot utlandet for å få tak i kvalifisert hjelp på kjøkkenet.

For å bøte på kokkemangelen, henter mange restauranter, kafeer og spisesteder inn kokker fra andre land.

– Mange reiselivsbedrifter ekspanderer i år, og det er helt nødvendig å skaffe flere kokker og gjerne fra EU, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hun mener nå både foreldre, rådgivere på skolene og fylkespolitikere må tenke nytt.

– Legg matfagene på videregående skoler nær de store reiselivsmiljøene, oppfordrer hun. Da kan det bli et nært samarbeide mellom utdanning og næringsliv.

Hun vil også gi et råd til foreldre og ungdom:

– Matfag har vært lavstatus, men nå er det de fagene man bør velge på videregående skole!