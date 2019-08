Til helga er det meldt om sol og varmegrader mange steder i landet igjen. Og dermed skal mange ut og sole seg.

Mange er klar over sammenhengen mellom solbrenthet og ulike typer hudkreft og føflekkreft. Flere har derfor fått vane for å beskytte seg mot de farlige UV-strålene.

Men visste du at man kan ta på solkrem feil?

– Folk smører seg for lite og for sjeldent! Nordmenn er flinke til å smøre seg, men bruker rett og slett for lite solkrem, forteller Ingrid Stenstadvold Ross, Kommunikasjonssjef i Kreftforeningen.

FOR LITE: Kommunikasjonssjef Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sier mange smører seg med for lite solkrem. Foto: Ingvild Vaale Arnesen

I et studie gjort i fjor av International Journal of Cosmetic Science, viser at 17 % av ryggene til testpersonene ikke var beskyttet av solkrem i det hele tatt. Og 11 % av hele kroppen. Ross anbefaler folk å smøre seg rikelig før de går ut slik at solkremen får virke, og å fornye hver annen time.

– Det er kjempeviktig å smøre seg ofte, og da smøre steder du kanskje glemte forrige runde ekstra nøye.

Forandring fryder ikke

Ved å unngå solforbrenning, solarium og mye intens sol, har du betydelig lavere risiko for føflekkreft og annen hudkreft. Ifølge helsenorge.no er opp mot 90 prosent av hudkreft har sammenheng med UV-stråling (ultrafiolette stråler) fra sol og solarium.

Norge har en av verdens høyeste forekomster av føflekkreft. Det er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15–54 år. Hvert år rammes rundt 2200, og cirka 300 dør personer av denne sykdommen.

– Dette er helt unødvendig! Hudkreft er en av de kreftformene som lar seg forebygge i aller størst grad. Så det er viktig at man unngår å bli solbrent.

Hudkreft oppstår når DNA i huden får skader som endrer cellene. Det kommer bla av for mye uv-stråler. Da er det viktig å kunne faresignalene:

KREFT: Denne føflekken viste seg å være kreft. Foto: Volvat

Blir større enn før, i tykkelse eller i bredden

Endrer form og får ujevne kanter

Endrer farge, ofte med brunsvarte partier

Hvis en flekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro, bør du også søke lege.

– Man skal nyte sola, men ikke for lenge av gangen, råder Ross.