Nekter skyld for vold mot stesønn

En idretts- og næringslivsleder i Innlandet, som er tiltalt for grov vold og trusler mot stesønnen sin, erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot han startet i Sør-Østerdal tingrett i dag. Det skriver avisene Østlendingen og GD. Forholdene mannen i 40-årene er tiltalt for, skal ha skjedd over flere år.