Den unge kvinna klarte ikke å forklare seg med tiltalte til stede i retten. Mannen ble derfor flyttet til et annet rom under forklaringen.

– Ble dratt inn i bil

Hun forklarte at hun den aktuelle kvelden den 4. mars var på vei hjem fra en sammenkomst med andre som jobba i skiskolen i Trysil. Hun var trøtt og gikk derfor litt før de andre. På parkeringsplassen 300 meter fra leiligheten der hun bodde med samboeren sin så hun det lyste fra en bil. Da hun passerte kom mannen ut.

Ifølge kvinnas forklaring tok han tak i henne og prøvde å kysse henne, men hun sa hun ikke ville. Han dyttet henne i snøen, slo henne flere ganger i ansiktet og satte kneet over armen og halsen hennes.

– Jeg fikk nesten ikke puste. Kroppen stivna, jeg turdte ikke gjøre noe, jeg trodde han ville drepe meg, sa jenta i retten i dag.

Mannen dro henne inn i bilen, der han ifølge kvinna utførte flere overgrep.

– Trodde han skulle dumpe meg i skogen

Hun bryter flere ganger sammen i retten da hun måtte forklare i detalj hva som skjedde i bilen.

– Jeg tenkte at jeg måtte late som jeg likte det, for da kunne jeg gå hjem etterpå, forklarte hun.

Da mannen senere starta bilen trodde hun han skulle kjøre og dumpe henne i skogen.

– Jeg trodde han skulle drepe meg. Men om jeg overlevde skulle jeg huske alt, forklarte den fornærma kvinna i retten i dag.

Hun tror det hele varte imellom en halv og en time før han slapp henne ut.

– Gjorde ikke motstand

Mannens forsvarer, Nils Christian Nordhus, spør kvinna om tiltalte kunne ha oppfatta at hun ville ha sex med han, siden hun ikke gjorde motstand i bilen. Kvinna forklarer at hun spilte med for å slippe unna.

– Etter å ha blitt slått i hodet og holdt med tvang mot kjønnsorganet hans, hvordan kan han da ha oppfatta at det var noe jeg ville, ropte hun ut i retten i dag.

Grov tiltale

Det er en svært grov voldtektstiltalte som er tatt ut mot mannen i 30-årene som er bosatt i Sverige.

– Påtalemyndigheten mener dette dreier seg om en overfallsvoldtekt begått på en parkeringsplass ved en alpinbakke i Trysilfjellet, sier statsadvokat og aktor i saken, Jo Christian Jordet.

AKTOR: Tiltalen har en strafferamme på fengsel imellom tre og 15 år, sier aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Enhver voldtekt er alvorlig. Her er det momenter som gjør at vi mener nivået bør ligge høyere enn andre voldtekter. Strafferammen er fengsel imellom 3 og 15 år, sier Jordet.

– Stor belastning

Kvinnas bistandsadvokat Eva Frivold sier at tida etter voldtekten har vært svært vanskelig for den fornærmede.

– Hun har slitt mye og er nå uten jobb. I tillegg er det å en stor belastning å gå igjennom denne rettssaken. Hun har jo hatt flere sammenbrudd allerede, sier Frivold.

Kvinna kommer til å nedlegge krav om erstatning på 150 000 til 200 000 kroner.

Nekter

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i Sverige. Kvinnens forklaring, og en politikontroll av mannen samme kveld voldtekten skal ha skjedd førte til at han ble pågrepet.

FORSVARER: Mannens forsvarer Nils Christian Nordhus sier hans klient hele tiden har nektet straffskyld. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Da kvinnen forklarte hva om at hun hadde blitt voldtatt og ga en beskrivelse av mannen og bilen, viste det seg at dette var samme mann og bil politiet hadde gjennomført en ID-sjekk av tidligere på kvelden.

Han nekter for å ha voldtatt kvinnen. Han har en annen forklaring på hva som skal ha skjedd, enn kvinnen.

– Han har hele tiden opplevd at det som skjedde mellom disse to har vært frivillig. Det er hans oppfatning, og det er en oppfatning han har fastholdt i alle avhør hos politiet fra første stund, sier mannens forsvarer Nils Christian Nordhus.