Nekter for grov mishandling av baby

Ifølge tiltalen skal mishandlinga ha skjedd i løpet av tidsrommet 16.- 27. mai i fjor i Kongsvinger.

Ifølge påtalemyndigheten var mishandlinga så grov at sønnen kunne ha dødd. Lista over skader på sønnen er lang:

Kraniebrudd

Store blødninger i hjernen

Hjernevevsskade

Blødning i øyebunn

Brudd i tre brystvirvler

28 ribbeinsbrudd

Brudd i venstre håndledd

Brudd i høyre lår

Brudd i venstre kne

Brudd i venstre ankel

Omfattende skader

Påtalemyndigheten mener at skadene ble påført da den tiltalte var alene med sønnen. Hans samboer var innlagt på sjukehus på grunn av sjukdom, og denne sjukdommen bidro til at fødselen ble framskyndet 10 uker før tida.

Saken startet da den tiltalte ringte etter ambulanse på kvelden den 27. mai på grunn av at sønnen hadde pustebesvær. Han ble fløyet til sjukehus i Oslo, og det ble fastslått hjerneblødning. De kommende dagene ble det funnet omfattende skader på sønnen og faren ble pågrepet.

Sønnen lå på sjukehus en hel måned etter at han ble lagt inn.

Aktor Jo Christian Jordet mener å bevise at sønnen også tidligere på den aktuelle dagen hadde vært i fare uten at ambulanse ble varslet.

Han varslet ved starten av saken at han ikke kom til å føre bevis for noe motiv.

– Vi vil ikke forsøke å føre bevis for noen skadehensikt eller ond vilje, sa Jordet.

– Falt i gulvet

Den tiltalte forklarte seg rolig, fattet og detaljert i retten, men hadde det vanskelig da forsvarer kom inn på kvelden sønnen ble dårlig og at han kun får være med datteren to timer i uka og at han har besøksforbud fra sønnen.

Han beskrev seg sjøl som rolig, snill og omgjengelig og at han aldri hadde mistet besinnelsen helt, og at han aldri hadde vært involvert i noen voldsepisoder.

– Jeg har tenkt hver dag i et år på årsaken. Jeg tenker på en årsakssammenheng med mors sjukdom, medisinering og at barnet var prematur, sa han i retten.

Han fortalte om flere uhell og hendelser som han i ettertid mener også kan være med på å forklare skadene sønnen hadde.

Han fortalte blant annet om ei ulykke på pasienthotellet han bodde etter at sønnen ble skrevet ut.

– Jeg ble vekket av klokka 04. 00 for å mate han, jeg skled på en tegneserie og mistet han, men fikk tak i en arm. Han slo hodet i gulvet, forklarte han.

Sønnen var litt mindre stabil i etter dette, og at han i ettertid har tenkt at han burde vært sjekket.

– Jeg syns han virket slapp til tider, sa han i retten.

Det gjorde han også lørdagen da han til slutt på kvelden varslet ambulanse etter en rekke pulsfall noe som sønnen hadde hatt siden fødselen.

– Jeg ristet han og dunket han i ryggen. Utover kvelden virket han bedre. Men da han sovnet sluttet han å puste. Jeg måtte holde han våken for det gikk bra da. Jeg var bekymret, men tenkte ikke det var så alvorlig. Det var en vanskelig avgjørelse å ringe siden søsteren lå og sov i andreetasjen, forklarte han.

Det er satt av to uker til saken. Strafferammen er 15 års fengsel.