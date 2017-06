Nekter for at hunder skulle være med på ulovlig ulvejakt

Svein Ove Nordsveen fra Engerdal er en av seks menn som var tiltalte i ulvesaken fra Elverum der flere menn ble dømt for ulovlig jakt. Etter at Høyesterett opphevet frifinnelsen av Nordsveen måtte han denne uka nok en gang møte i Eidsivating lagmannsretten.

Han er tiltalt for å ha medvirket til ulovlig ulvejakt ved at han skal ha forsøkt å skaffe hunder til jakta. Nordsveen ringte til en bekjent som hadde hunder og spurte om han ville være med på hundejakt etter at «tre grå» var ringet inn i Elverum.

De har flere telefonsamtaler om ulvene som er ringet inn og at elverumsingene skal ringe tilbake når de kan komme. Nordsveen sier blant annet at hunde-eieren vil bli stjerne i Strandbygda hvis han får til dette.

– Trene, ikke jakta

Påtalemyndigheten mener at hundene skulle være med på jakta, men Nordsveen sier at hensikten var at hundene skulle trenes på å spore ulv, ikke jakte.

FJERDE GANG: Svein Ove Nordsveen er i retten for fjerde gang etter at Høyesterett opphevet frifinnelsen mot ham i fjor. Han nekter straffskyld. Foto: Linda Vespestad / NRK

Hundeeieren fra Trysil som ble oppringt vitnet torsdag. Han sa han tenkte at dette var en god anledning til å trene hundene på ulvespor. Han hadde ingen intensjon om å jakte med hundene, men tanken var å trene dem.

– Jeg hadde ikke hatt mange muligheter til å spore med hundene mine i bånd. Da Nordsveen ringte og sa hundejakt, så tenkte jeg trene hundene. Få de til å følge ulvespor i skogen.

Han reiste ikke til Elverum siden de aldri fikk et endelig klarsignal fra elverumsingene som hadde ringet inn ulvene.

– Skulle ikke være med

Han som ble ansett som hovedmannen i ulvesaken vitnet også i dag. Det var han som skal ha spurt Nordsveen om å skaffe hunder til jakta.

Han benekter for dette, og sa at han ikke kjente hunde-eieren. Han forklarte videre at han aldri ville latt noen han ikke kjente bli med på jakt, og at han aldri hadde bedt om hjelp fra hund.

I telefonsamtalene som blir spilt av i retten snakker Nordsveen og de andre om blant annet ulver som er drept, om hunder som angriper ulv, rever som er tatt av hunder og kongeørner som burde vært skutt.

Men gjennomgangstemaet fra dem som vitnet er at dette bare er skryt, jug og tullprat. En sa at det ikke er mulig å sende en hund på en ulv.

– Det er ikke gjennomførbart. Det går ikke an. Den hunden blir spist opp, sa mannen som også ble dømt i ulvesaken.