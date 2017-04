I mars i fjor skal mannen ha latt to hunder forfølge en binne med to unger i mer enn 4,7 kilometer rett etter at de kom ut fra hiet på Flishøgda i Elverum. Fredag gikk saken i Sør-Østerdal tingrett.

Aktor Henning Klauseie la ned påstand om fengsel i seks måneder, og mener også at mannen må fradømmes retten til å drive jakt i fem år. Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen mener tiltalte må frifinnes.

– Slapp ikke hundene

Lars Gangås i Statens Naturoppsyn fulgte sporene etter tre bjørner og to hunder, og forklarte i retten at sporene viste at bjørnen én gang hadde snudd seg mot hundene. Han så ingen spor etter folk.

Den tiltalte mannen sa i sin forklaring at han dro til Flishøgda med en venn, som visste at det var bjørn i området.

NEKTER: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen forsvarer mannen som nekter for at det var hans hunder som jaget bjørnene. Foto: Linda Vespestad / NRK

Han ønsket å trene hundene på å spore bjørn. De fant fram til hiet, som var forlatt.

– Jeg fulgte bjørnesporene med hundene i bånd. Jeg slapp ikke hundene. Det var andre folk i området som vi hadde kontakt med via jaktradio. Ved et tidspunkt ble det sluppet hunder, men dette var ikke mine, sa mannen.

– Vil ikke angi

Sporingen ble etter hvert avsluttet og de gikk til bilen. Han forklarte at han forsøkte å stoppe hundene som jaget bjørnene ved å rope, men lyktes ikke. Hundene ble etter hvert fanget inn, men tiltalte ville ikke å si hvilke hunder dette var eller hvem som eide dem.

– Jeg tør ikke det. Jeg vil ikke angi noen. Jeg er redd for at det vil slå tilbake til meg. Jeg er redd for å miste min plass i jaktmiljøet.

Tiltaltes venn som var med på turen sa han ikke så noen andre i skogen denne dagen. Han sier han heller ikke hørte andre folk.

I ettertid har han hørt at andre skal ha vært i skogen. men han vil ikke navngi disse. Han kunne heller ikke huske at de hadde hatt kontakt med andre. Han så ikke at tiltaltes hunder ble sluppet løs.

– Paff

Erling Ness fra Statens Naturoppsyn forklarte at han hadde snakket med tiltalte etter sporingen, og forklarte at han oppfattet det slik at det var tiltaltes hunder, uten bånd, som hadde jaget bjørnene.

– Han sa han «måtte inn» og hente hunden som var på et kadaver, og dermed forsto jeg det slik at hundene var løse, sa Ness.

Han sa han ble paff over at tiltalte hadde sporet bjørn med løse hunder.