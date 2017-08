Nekter for å stå bak nesten 30 hytteinnbrudd

Rettssaken mot en mann på 30 år og en mann på 21 år, begge fra Litauen, startet i Sør-Østerdal tingrett tirsdag.

De er tiltalt for innbrudd i nesten 30 hytter i Trysil og Solør i fjor høst og i vinter, samt flere forsøk.

BEVIS: Politiadvokat Henning Klauseie mener bevisene mot mennene er svært gode. Foto: Linda Vespestad / NRK

Politiet fant fram til mennene etter at et overvåkningskamera på ei hytte hadde tatt bilde av en bil, som ble gjenkjent av politiet i Solør.

Tyvegods i kjelleren

Da politiet skulle pågripe bilens eier, fant de store mengder tyvegods i kjelleren hans. I samme hus befant det seg en annen mann, og nå er begge tiltalt.

Politiet mener flere bevis knytter mennene til hytteinnbruddene. Blant annet en sigarettsneip med DNA, et tolldokument som ble funnet i snøen utenfor ei hytte og trafikkdata fra mobiltelefonene som viser at de har vært i Trysil, samt tyvegodset i kjelleren.

– De har nektet hele tiden, men summen av bevis mener vi er ganske overveldende, og mener derfor det er vanskelig å stole på den forklaringen de gir i retten, sier aktor Henning Klauseie.

De tiltalte benekter ikke at de har vært på stedene som innbruddene skjedde.

NEKTER: Forsvarer Alexander Behrang Mardazad sier 30-åringen har vært i områdene som innbruddene har skjedd, men nekter for å stå bak innbruddene. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Tiltalen er en fornærmelse

30-åringen fortalte at han alltid hadde vært en ærlig mann og han så på tiltalen som en fornærmelse.

– Jeg har ikke engang stjålet en sjokolade, forklarte han.

Dommeren ville vite hvordan det hadde seg at politiet mente de kunne knytte ham til innbrudd i Trysil, og mannen forklarte at han kjøper og selger dødsbo, og derfor hadde vært der.

Han forklarte at han en gang måtte på do og forsøkte å finne et egnet sted ved å kjøre inn på en sidevei fra hovedveien. Her hadde han kjørt en del rundt for å finne en snuplass. Han kjørte seg fast i snøen, og en bekjent måtte komme og hjelpe ham.

Han hadde også vært der for å kjøpe en tilhenger.

– Uskyldig

Tyvegodset i kjelleren kjøpte han fra en mann som solgte dødsbo, og han visste ikke at dette var tyvegods.

– Han mener hans medtiltalte er uskyldig og ikke har noe med saken å gjøre, sier hans forsvarer Alexander Behrang Mardazad.

21-åringens forsvarer Sigurd Klomsæt sier hans klient stiller seg uforstående til tiltalen.

– Han har vært på de steder som tiltalen gjelder, men han var ikke der i forbindelse tyveri eller heleri. Han var der med en person som var hans stefar (hans medtiltalte, journ.anm.), og som han trodde kjøpte varene han fikk tilgang til.

Det er satt av tre dager til rettssaken.