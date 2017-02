To menn og to kvinner, alle fra Bulgaria, ble i november dømt til fengsel ifra sju til to år for grov menneskehandel eller medvirkning til dette. En av de fornærmede skal ha blitt utnyttet i fire år og utbyttet var minst 1,2 millioner kroner.

De ble også dømt til å betale til sammen over fire millioner kroner i erstatning til kvinnene.

Alle anket sine dommer, men mannen som fikk lavest straff har trukket anken.

De tre andre nektet straffskyld da rettssaken mot dem startet i Eidsivating lagmannsrett på mandag.

– Måtte gi fra seg det de tjente

To av de tiltalte, samboere, og noen av de fornærmede bodde i en restaurant i glåmdalsdistriktet. Mannen som har trukket anket og kvinnen som bodde i Hedmark er søsken.

Politiet startet sin etterforskning etter at tre kvinner dukket opp på et lensmannskontor i Glåmdalsdistriktet i januar 2015. En av kvinnene anmeldte en kvinne, en av de tiltalte, for vold og for å ha tvunget kvinner til å prostituere seg.

– Da har politiet allerede hatt restauranten under oppsikt fordi de har fått melding om at det muligens bodde flere utenlandske kvinner her som var innblandet i prostitusjon, sa aktor Iris Storås i sitt innledningsforedrag.

Politiet hadde også et par måneder tidligere fått tips om at en kvinne hadde blitt utsatt for vold. Dette ble undersøkt, men kvinnen ønsket ikke å anmelde dette. Hun er en av de fornærmede i saken.

I tingretten forklarte hun at hun måtte gi fra seg det meste av det hun tjente som prostituert til de tiltalte.

Trakk anken

FOR STRENG: En av mennene ble dømt til to års fengsel. Han anket saken, men har nå trukket den. Hans forsvarer i tingretten var Tom-Daniel Karlstad. Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen som fikk den laveste straffen forklarte seg i Glåmdal tingrett om sin rolle i saken, men mener den ikke var så omfattende som påtalemyndigheten mener. Han snakket også de andre inn i saken.

Han mente at dommen på to års fengsel var for streng, og at han burde vært tiltalt for medvirkning til hallikvirksomhet og ikke menneskehandel. Han anket dommen, men har altså trukket anken.

– Han er i Bulgaria og ville ikke komme tilbake til Norge. Han fant da ut at der var bedre å trekke anken enn å prosedere kun på straffeutmålingen, ifølge hans forsvarer Tom-Daniel Karlstad.

Det er satt av 10 uker til rettssaken i Eidsivating lagmannsretten i Hamar.