Nedgangen fortsetter for Birken

OPTIMIST: Daglig leder Jo Gunnar Ellevold tror påmeldingen til Birkebeinerrennet vil øke. Foto: Geir Olsen / Birken

– Sist vi var utsolgt var i 2014.

Ordene tilhører daglig leder i Birken, Jo Gunnar Ellevold. Han melder om lave deltakertall før årets renn 18.mars.

– Pr. i dag har vi 5000 innregistrerte navn. Med eliteløpere og bedriftslag har vi 6200 påmeldte til hovedrennet. Det er en liten nedgang fra i fjor og en litt større nedgang fra 2015.

Ser man litt lenger tilbake, er nedgangen enda større. 2013 og 2014 var rekordår for Birken. Da gikk 17 000 løpere de 54 kilometerne fra Rena til Lillehammer. Ifølge Ellevold har det blitt en trend at folk venter med å melde seg på for å se hvor mye de rekker å trene i forkant.

– Og så er det selvsagt av betydning at det mangler snø i sentrale østlandsområder.

Mindre fokus på prestasjon

Mens Birkebeinerrennet sliter med deltakelsen, opplever Sveriges største skirenn stor pågang. Årets Vasaloppet ble fulltegnet på fire minutter da påmeldingen åpnet. Hovedrennet har som i fjor 15 800 deltakere.

Sportssjef Tommy Höglund tror mindre fokus på prestasjon er årsaken til populariteten.

– Om man går på seks, åtte eller tolv timer er ikke så farlig. Man vil bare gå rennet en gang.

GLAD: Sportssjef i Vasaloppet forteller om stor deltakelse. Foto: Privat

Både Birkebeinerrennet og Vasaloppet har merker. Höglund tror imidlertid fokuset på tid og resultater er mindre i Sverige enn i Norge.

– Vi har ikke merkesystemet som man har i Birken. Vi har resultatlister i aldersklasser, men den store massen er ikke så opptatt av tid. Det at man har gjennomført er det viktige, ikke hvor fort. Vi skiller oss litt fra Birken der.

– Kanskje prestasjonsmerket bør tones ned. Det viktigste er ikke å prestere, men å delta.

FULLTEGNET: Vasaloppet har hatt 15 800 deltakere de siste årene. Foto: ULF PALM / SCANPIX / ULF PALM

Har tro på økning

Etter rekordårene med 17 000 deltakere, er Birken nå glad hvis de når 10 000 påmeldtle. Daglig leder Ellevold har tro på at påmeldingstallene vil øke frem mot rennet i mars.

– Jeg tror den harde kjernen fortsatt vil delta. For de som har hatt som mål å fullføre én eller flere ganger, er frafallet større.