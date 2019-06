På ettermiddagen 31. oktober i fjor var naboen til den avdøde 16-åringen i gang med utendørsarbeid på gården sin på Vinstra. Mens han satt i traktoren sin, ble han oppmerksom på en gutt som kom gående med en jente bak seg. Mannen skjønte umiddelbart at noe var galt og løp mot de to, forklarte han i et følelsesladd vitnesbyrd.

– Jeg ropte at han skulle slippe jenta, men det gjorde han ikke, sa naboen.

Naboen forklarte i retten at han forsøkte å rive den tiltalte gutten vekk fra den skadde jenta og at tiltalte strittet imot. Han beskrev grov vold som ble utført mot jenta som ble drept med 20 knivstikk mot hodet, halsen og buken.

– Han bare hugget og hugget, beskrev naboen i sin forklaring.

Kjente familien godt

Mannen ble selv skadet da han forsøkte å avverge volden som fant sted på hans eiendom. To dype kutt i leggen og en påfølgende blodpropp satt bonden ut av spill i flere måneder etter drapet. Verst har likevel det psykiske vært, fortalte han

– Det går ikke en dag uten at jeg tenker på det. Livskvaliteten er betydelig redusert, sa en tydelig preget bonde fra vitneboksen i sal 1 i tingretten på Lillehammer.

Naboen har kjent familien til den avdøde i mange år. Han synes situasjon de etterlatte har havnet i er helt forferdelig, forklarte han.

– Iris var en helt fantastisk nabojente, beskrev mannen.

Naboen kjente ikke igjen 16-åringen mens angrepet pågikk og forklarte at han først fikk vite hvem som var skadd da han fikk legebehandling etterpå. Da hadde han blitt kjørt til det lokale legesenteret av offerets mor, som heller ikke var klar over at hennes egen hadde blitt knivstukket. Hun og jentas lillebror kom til åstedet mens angrepet pågikk, ifølge aktor.

Observerte tiltalte i området

Den tiltalte 17-åringen skal ha oppholdt seg i nabolaget på Sorperoa ved flere anledninger i månedene før drapet, selv om han ikke bodde der selv. Naboen forklarte at han observerte gutten seks eller syv ganger i løpet av sommeren og høsten.

– Jeg stusset litt på han. Han virket ensom og gikk alene så jeg tenkte han kanskje var ny i nabolaget, sa han.

Mannen avsluttet sitt vitnemål med å fortelle at han vil ta med seg hendelsen helt til han dør. Han skal ha hatt tett kontakt med jentas familie etter drapet.