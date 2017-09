Nå skal tatoveringene vekk

– Det gjør vondt å fjerne, men det gjør vondere å gå med noe som plager en daglig, mener Synne Dencker som har startet InkAway på Gjøvik.

Harald Angen må gjennom fire-fem runder med laserbehandling før tatoveringene er borte. Foto: NRK

Harald Angen vil fjerne to tatoveringer på ryggen som han ikke synes passer lenger.

– Det er noen tatoveringer fra ungdomstida da, vettu. Jeg begynner å bli ganske voksen, og har hatt lyst til å ta dem bort i 10 år, men det har egentlig aldri vært noe alternativ på grunn av pris, sier han.

Men da InkAway startet på Gjøvik var det litt lettere å ta steget. Nå må han legge seg under laseren fire-fem ganger før tatoveringene blir helt borte.

Tribal ut – personlig in

Synne Dencker har startet InkAway i Gjøvik, og har hatt stor pågang av folk som vil kvitte seg med tatoveringer de ikke liker lenger. Foto: NRK

Synne Dencker forteller at det er mange grunner til at folk vil fjerne tatoveringer. Noen skal begynne i ny jobb, mange synes ikke tatoveringene passer etter at de har blitt voksne, noen har tatoveringer som symboliserer noe de ikke står inne for lenger.

Men det er også mange som vil ta dem bort for å kunne få nye og andre tatoveringer i stedet. InkAway har hatt bra med kunder siden de åpnet i Gjøvik.

– Det har vært mest av Tribal-tatoveringer som var så hipt en stund; de svarte, spisse konturene (...i ulike mønstre). Nå vil folk ha mer personlige tatoveringer, noen som betyr noe for dem, sier Synne.

Harald Angen vil fjerne to tatoveringer på ryggen. Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

– Det blir fint igjen

Harald Angen er ferdig med første runde. Det gjorde vondt.

– Ja, det var litt vondt i starten. Jeg kjente det godt. Men etter 10 sekunder var det ikke noe stress lenger, eller ... det var mindre vondt, sier Harald.

Nå gleder han seg bare til å bli kvitt de to tatoveringene han tok da han var 18 år. Men han ser ikke helt bort ifra at han kommer til å ta noen nye, i alle fall hvis merkene etter de gamle blir stygge.

Synne Dencker forteller at mange er redd de vil få arr når de tar vekk en tatovering, men det gjør man ikke.

– Det kan se veldig stygt ut med en gang, men det blir helt fint igjen. Man får et brannsår helt ytterst i huden, men det blir bra igjen. Det er noen farger som kan være vanskelige å få bort, men det vil være ubetydelig eller veldig lett å ta over, sier hun.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

