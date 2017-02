Avhør på åstedet er noe politiet nå innfører for å øke effektiviteten. Diktafon og iPad som er koblet opp til politiets systemer skal gjøre at avhør kan gjøres med en gang og sendes videre. Målet er å korte ned behandlingstiden og gjøre at de involverte skal slippe å måtte møte til nye avhør eller anmelde saken senere.

– Diktafonen kommer til å bli brukt flittig ute på åsteder. Dette er verktøy og virkemidler som vil gjøre oss mer effektive, sier Bjørn Lonkemoen ved politiet i Kongsvinger.

– Fordel for samfunnet

Lydopptakene skal raskere enn tidligere gjøres tilgjengelige for jurister og etterforskere. Dermed skal det bli enklere å oppklare mindre saker, noe som fører til at politiet kommer raskere i gang med de større sakene.

– Vi ser at mindre saker blir liggende for lenge før de blir avgjort. Nå vil vi kunne avslutte disse sakene tidligere, noe som er en kjempefordel for de involverte og samfunnet for øvrig, sier Ole B. Nordvik, som koordinerer prosjektet for Hedmark.

Prosjektet ledes av delprosjektleder Ingvar Stenumgård ved Lillehammer politistasjon og er en del av nærpolitireformen

– De store krimsakene skal i sin helhet ikke gjennomføres med denne arbeidsmåten. Imidlertid er initialfasen er en vesentlig del av den helhetlige etterforskningen og her skal man gjøre seg bruk av mulighetene som nå er åpnet gjennom kompetanseheving for politiarbeid på stedet, sier Nordvik.

Ansatte i politiet må gjennom et tredagers kurs der de får innføring i den nye måten å jobbe på. Her fra et kurs på Vinstra.

Innført i fire fylker

Alle politidistriktene skal i løpet av året i gang med den nye arbeidsmåten. Det er allerede innført i fire fylker og erfaringene skal så langt være gode. Prosessen er sett på som en sentral del av nærpolitireformen.

– Politiarbeid på stedet er helt vesentlig for at nærpolitreformen skal kunne gjennomføres på en bra måte, mener Nordvik.

Han tror politiet vil få en bedre arbeidshverdag når alle rammebetingelsene ligger klare.

– Nå er vi i en oppstartsfase og det kan ta litt tid før alt fungerer optimalt. Blant annet trenger vi flere politifolk ute. Men jeg er overbevist om at alle sider ved denne endringen vil føre til at resultatene blir bedre enn i dag.