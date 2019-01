Nå kommer kulda

Enkelte steder i både Sør- og Midt-Norge kan få ned mot 20 minusgrader i dagene framover, spesielt i indre strøk. Langs kysten blir det langt mildere.

Fredag, lørdag og søndag blir det iskaldt i store deler av landet.

– På indre strøk både på Østlandet, i Midt-Norge, mot Troms og på Finnmarksvidda, kan temperaturen bli så lav som 30 minusgrader hvis det blir klarvær, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Et kjapt søk på yr.no viser at Leirflaten i Sel kommune, et sted som tradisjonelt har kalde temperaturer vinterstid, kan vente seg 17 blå søndag, og – 19 mandag. Drevsjø i Engerdal, et annet «kuldehull», får rundt 19 minus torsdag. Kaldest blir det på Finnmarksvidda, der er det meldt om 24 iskalde minusgrader fredag.

IS-FINT: Leirflaten i Heidal, Sel kommune. Et realt kuldehull! Foto: Anne Storaunet / NRK

Mildest på kysten

Langs kysten i Sør-Norge vil temperaturen holde seg rundt 10 minusgrader, noe som er status stort sett langs hele kysten opp mot Trøndelag og Nord-Norge. I Oslo-området og i Innlandet vil det kunne bli mellom 10 og 20 minusgrader i helgen.

Men selv om det kan bli kaldt i noen dager, så har statsmeteorolog Magnus Ovhed noen trøstens ord å komme med.

– Kulden holder seg fram til søndag, deretter blir det noe mildere, lover han. Spesielt gjelder dette på Østlandet.

Vanskelige kjøreforhold

Samtidig kommer det også til dels mye vind over mesteparten av Norge. Torsdag og fredag vil vinden på Mørekysten og opp mot Helgeland komme opp i stiv kuling.

På samme tidspunkt ventes det mye nedbør i form av snøbyger i de samme områdene, opp mot 25 centimeter enkelte steder.

– Det kan føre til snøfokk og vanskelige kjøreforhold, advarer meteorologen. Dette gjelder spesielt i Møre og Romsdal og i Trøndelag på torsdag.

Resten av landet slipper unna de store nedbørsmengdene.

– Både vinden og snøbygene kan variere ganske mye, både i tid, rom og intensitet, sier han.