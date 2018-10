Nå kommer de nye sedlene – pass deg for falske

Ny 50-lapp, preget med Utvær fyr i Solund kommune, og 500-lapp, med redningsskøyta RS 14 Stavanger som hovedmotiv, vil i dag være på plass i banker og butikker.

Leif Veggum i Norges Bank forteller at de nye sedlene har flere sikkerhetselementer enn de gamle. Foto: Norges Bank

– Forfalskning er heldigvis ikke et stort problem i Norge, men vi kan heller ikke risikere at det blir det. Derfor gir vi ut nye sedler som er enda vanskeligere å forfalske enn den forrige utgaven, forteller Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler Norges Bank.

Men nettopp det at det kommer nye sedler er noe svindlerne forsøker å utnytte.

– Jeg tror man skal ha en sunn skepsis til de nye sedlene som kommer i omløp nå, sier Kjell Inge Bekken, regionbanksjef i Østerdalen på personmarkedet for Sparebanken 1 Østlandet.

Utvær fyr preger den nye 50-lappen. Foto: NORGES BANK

Sjekk sikkerhetselementene

For å unngå å bli lurt er det derfor smart å sjekke en av de mange sikkerhetselementene på sedlene. Veggum i Norges Bank trekker frem et av elementene som sikrest.

På 50-lappen er dette er ring nederst i venstre hjørne på forsiden. Er seddelen ekte vil denne bevege seg hvis man vipper på lappen. På 500-lappen er det et ankerkjetting nede i høyre hjørnet med samme funksjon.

Flere sikkerhetselementer ser du i Norges Bank sin video:

Mener restauranter og puber er utsatt

Da det kom nye 100- og 200-lapper i fjor, så man at antallet falske sedler mer enn doblet seg. For banker og butikker med automater er det ikke fare for at noen skal få betalt med falske sedler.

Kjell Inge Bekken i Sparebank 1 mener folk bør være litt skeptiske når de mottar nye sedler. Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Bekken i Sparebank 1 mener det er større fare for at for eksempel puber og restauranter skal bli lurt.

– En profesjonell svindlere vil ikke gå til et sted med en automat, enten det er bank eller butikk. En svindler vil gå på et sted der det er travelt, mye mennesker og kanskje litt dunkel belysning.

Veggum i Norges Bank tror svindlerne vil bruke falke sedler ved handel med privatpersoner. Har man vært så uheldig å motta en falsk sedel vil man ikke få tilbake en ekte.

Skulle du ha fått en falsk er det bare en ting å gjøre.

– Da må du gå til politiet med den, sier Veggum.

Redningsskøyta RS 14 er motivet for den nye 500-lappen. Foto: NORGES BANK

Kan veksles inn i ett år

Mange sitter fortsatt med gamle sedler hjemme. Disse trenger du ikke å stresse med å få vekslet inn enda.

– De gamle sedlene vil kunne brukes som vanlig i ett år. Da kan man betale med dem som vanlig. Fra oktober 2019 vil man derimot ikke kunne regne med å få brukt de lenger.

Norges Bank er derimot pliktig til å ta imot de gamle sedlene i ti år.