Nå er radiomerkingen i gang

Det er 17 ulver i Slettåsflokken og Osdalsflokken, og SNO håper at så mange som mulig får på seg GPS-halsbånd i løpet av dagen.

Klima- og miljøministeren ønsker å merke disse to flokkene for å vite mer om adferden til ulvene, og for å se om de er blitt mindre sky overfor mennesker.

Skytes direkte fra helikopteret

Helikopteret har med seg veterinær ombord. Meningen er å skyte ulvene med bedøvelsespiler direkte fra helikopteret, etter at det har vært sporing på bakken for å angi hvor flokkene er.

Ulvene blir deretter fraktet med pulk til et samlingspunkt der de får på seg halsbånd med GPS.

Avhengig av sporsnø

Jon Arnemo, veterinær i SNO. Foto: Det Skandinaviske Bjørneprosjektet

– Det er flere utfordringer knyttet til dette. Vi må treffe ulvene med bedøvelsespiler under flyvning, og er avhengig av åpent landskap, sier Jon Arnemo, som er veterinær i Statens naturoppsyn (SNO).

– For at bakkemannskapet skal finne flokkene er de avhengige av sporsnø, islagte vann og hogstflater som gir oversikt.

– Vi tar folks frykt på alvor

Bakgrunnen for radiomerkingen er den opphetede diskusjonen om regjeringens ulvevedtak, der det ble satt en stopper for fellingen av opptil 32 ulver i Hedmark.

Etter de sterke reaksjonene både i og utenfor eget parti bestemte statsråden at merkingsprosjektet skulle settes i gang. Han avviser at dette skulle være noe tilbaketog fra hans side.

– Vi trenger mer kunnskap om ulvens adferd, slik at man kan fastslå om den er blitt farligere for mennesker. Vi vil ikke nøle med å gi hjemmel for felling hvis ulven er aggressiv i nærheten av folk, sier miljø- og klimaminister Vidar Helgesen.

– Folks frykt tar vi på alvor. Nå setter vi oss i stand til å følge skaderisikoen på løpende basis.

Artikkelen blir oppdatert.