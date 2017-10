Nå er det skiføre

SKEI (NRK): Filip Gade legger i vei inn i skogen på nypreparert løype på Skei i Gausdal. Dansken er glad for at det allerede er snø nok til skispor

– Hjemme i Danmark får vi bare regn i hodet nå, og her er det gode forhold for å gå på ski allerede! Det er et privilegium, sier han.

FORNØYD: Filip Gade er glad for å kunne starte skisesongen Foto: Elias Engevik / NRK

Gade er ikke ukjent med forholda.

– Jeg liker å komme til Skei og starte sesongen tidlig, sier han før han starter på høstens første skitur.

KJØRER HELE NATTA: Torkel Segelstad er innstilt på å kjøre løypemaskin hele natta. Foto: Elias Engevik / NRK

Torkell Segalstad kjører løypemaskinen på vinterturiststedet.

– Det har kommet ca. 15 cm med snø i dag og vi venter 10–12 cm til i natt, så nå kommer til å kjøre hele natta for å få til skispor, forteller han.

Det er ikke unormalt å ha løyper klare mot slutten av oktober.

– Nå venter vi litt kaldere vær, så blir det veldig fine forhold.

Ifølge Einar Einstad i Skeikampen pluss kan de snart kjøre opp løyper inn til Fagerhøy på Peer Gynt- vegen. Hvis vi får 20 cm nysnø i natt kan vi brøyte opp løyper til både klassisk og skøyting, sier han.

SNØDYBDE: Målestokken viser 14 cm nysnø Foto: Elias Engevik / NRK

40 cm snø i Gausdal vestfjell

Enda mer snø er det i Gausdal Vestfjell; Olav Terje Kleiven kjører prepareringsmaskina der, og han forteller om hele 40 cm snø som har kommet i løpet av dagen.

– Nå er det kjørt opp 5 kilometer løype mellom Grøtåsen og Skjelbreia, forteller han.

Også på Sjusjøen og Beitostølen er det kjørt opp ferske løyper nå, viser Skisporet.no

Bjørn Brandt Jacobsen på Beitostølen forteller at det har snødd tett i hele dag, og de regner med å kunne kjøre opp langrennsløyper i morgen.