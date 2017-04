NAV sier det blir stadig bedre digitale selvbetjeningsløsninger, og at flere av brukerne kan benytte seg av dette. De må også prioritere hardere hva de skal bruke ressurser på.

Dermed blir det en kraftig nedskjæring i muligheten for drop-in ved NAV-kontorene.

Skeptisk til reform

BER NAV SIKRE AT REFORM IKKE GÅR UT OVER DE SVAKESTE: Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

– Jeg er skeptisk til denne reformen. Flere av våre medlemmer sliter med digitale løsninger, og det er ikke alle man bare kan tvinge over på denne løsningen, sier generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Stiftelsen Rettferd for taperne.

– Men NAV understreker jo at det fortsatt vil være muligheter til drop-in i akutte tilfeller, og at det bare er åpningstiden som blir kortere?

– Ja, men da er det viktig at dette ikke bare blir i teorien, men også i praksis. NAV har et stort ansvar for å sørge for at alle fanges opp.

– Bedre for alle

FORSVARER NAV-REFORM: NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien. Foto: Nav Hedmark

NAV-direktør i Hedmark, Bjørn Lien, hevdet i morgensendingen til NRK Hedmark og Oppland at denne reformen samlet sett vil føre til bedre service.

– Når brukerne forbereder seg godt og bestiller time, får også saksbehandleren forberedt seg, og dermed blir resultatet mye bedre. Da vil det bli mer sannsynlig at de for eksempel kan hjelpe folk med å få jobb.

– Men for dem som syns at livet er vanskelig, at alt er uoverkommelig, er det ikke best for dem å bare komme fysisk og spørre om hjelp?

– Vi ser for oss en tretrinns rakett: Først går du inn på din egen side, "Mitt NAV", der kan du får oppdatert status om din egen sak. Hvis du fortsatt har problemer, vil jeg anbefale å ringe vårt nasjonale kontaktsenter, der folk ofte har bedre kompetanse enn det lokale NAV-kontoret.

– Hvis dette heller ikke hjelper, kan du enten ta kontakt for å få timeavtale eller komme innom i drop-in-perioden, som altså nå er blitt redusert, sier Lien.