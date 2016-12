Nå er de klare for ski-NM!

For aller første gang skal idrettslag fra Hadeland arrangere norgesmesterskapet på ski. Det skjer 2. til 5. februar på Lygna Skisenter. Søndag testet arrangørene om alt er på plass med et fullskala skirenn, der flere av de beste var med.

STOR ENTUSIASME: Rennleder Terje Nilsen sier det er lett å skaffe frivillige til skirenn på Lygna. Foto: Jorun Vang / NRK

– Det er viktig for at vi skal få sortert all logistikk og vite at alt er på plass. Med et slik renn kan vi avdekke de problemene vi kan gjøre noe med på forhånd, sier rennleder Terje Nilsen.

– Lygna har mye de kan være stolte av

Løperne testet en splitter ny skiarena til 40 millioner kroner. Eirik Brandsdal var en av dem som var på plass på Lygna.

– Dette var veldig bra. Flotte forhold og en kjempefin stadion. Lygna har mye de kan være stolte av, sier Brandsdal.

Anita Østmo fra Norges Skiforbund hadde bare lovord å si om helgas prøvearrangement.

– Jeg synes det ser veldig bra ut og vi har et veldig bra samarbeid med arrangøren. Dette blir et veldig bra NM når den tid kommer, sier Østmo.

FORNØYD: Eirik Brandsdal mener løypene favoriserer de med god utholdenhet og med god fart på oppløpet. Foto: Jorun Vang / NRK

Forholdene og tida er viktigst

For rennlederen er det helt klart hva som er viktigst.

– Utøverne må være fornøyd med forholdene og løypene. Og tida som blir satt på hver løper må være riktig. Er dette på plass gjør det ingenting om pølsene er litt kalde, sier Nilsen.

Første uka i februar er det hele i gang. Da kommer også Kong Harald.