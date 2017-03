– Nå er det veldig godt å kunne si at vi er fullfinansiert og i produksjon. Allerede neste uke skal vi spille inn de engelske stemmene til trollkarakterene våres. Nå blir det film, sier en lettet medregissør Kristian Kamp.

Det har vært en lang, og til tider vanskelig vei, for animasjonsfilmen Troll – A Tale of a Tail. Filmen er en av de dyreste i norsk filmhistorie med et budsjett på rundt 100 millioner kroner.

12 år

DYR: Filmen blir blant de dyreste i norsk filmhistorie med et budsjett på 100 millioner kroner. Foto: Copyright Sagatoon Troll AS

For et par år måtte man sette prosjektet på vent på grunn av pengemangel. I fjor ble det klart at prosjektet var fullfinansiert og man kunne starte opp igjen.

– Du kan trygt si at det har vært litt av en reise. Vi har holdt på med dette i 12 år. Det har vært både oppturer og nedturer langs veien. Da smaker det ekstra godt nå, sier Kamp.

Jørn Kolsrud som har vært med å skrive manus sier de aldri har hatt lyst til å gi opp drømmen om å få ferdig filmen.

– Kristian har hele tida sagt: Giving up is not an option. Det har aldri vært et alternativ å gi opp. Det er vi veldig glad for nå at vi har holdt ut.

Filmen Troll handler om trollgutten Trym som må redde sin far, trollkongen Grom, som har blitt forvandlet til stein.

Neste høst

JUBLER: Jørn Kolsrud og Kristian Kamp har jobbet med filmen i 12 år og gleder seg over at det blir premiere neste år. Foto: Linda Vespestad / NRK

To animasjonsstudioer, i henholdsvis Montreal og Quebec City i Canada, deler på produksjonen. Over 60 personer jobber med produksjonen på heltid i et og et halvt år til, før filmen er ferdig.

– Vi skal være ferdig sommeren neste år, og trolig kommer filmen på norske kinoer høsten 2018.

– Kan det dukke opp noen skjær i sjøen nå?

– Nei, alt er i boks med tanke på finansiering. Produksjonen er også forsikret gjennom en ferdigstillelse-forsikring. Så det blir film uansett. Jeg tror dette blir en utrolig morsom, innholdsrik og spennende film, sier Kamp.