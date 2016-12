Mystisk sykdom rammet hoppukedebutanten

Søre Ål-hopperen har kjempet seg inn på verdenscuplaget. I tre renn har han fått med seg verdenscuppoeng.



– Jeg har slitt mye med sykdom. Det har vært litt stang ut. Jeg har gått inn i vintersesongen rett og slett for dårlig stilt. I fjor vinter var det først til skiflyingen i Vikersund at jeg fant tilbake til litt overskudd. Da løsnet det litt.

Hovnet opp i ansiktet

Foran sesongen handlet alt om å kunne trene best mulig uten opphold. Det har ikke vært noen selvfølge for 26-åringen.

– Akkurat hva som skjedde i fjor er litt usikkert. Først hovnet jeg opp på den ene siden av ansiktet. Jeg var inn og ut hos legen. Det fulgte med 40 i feber, og jeg var i dårlig form i

flere uker. De fant ikke ut av hva det var, forteller Johansson til NTB.

– Jeg fikk klarsignal igjen til å trene, men etter en måneds tid smalt det igjen på den andre siden i ansiktet. Da ble det et enda litt lenger opphold på sidelinjen. Det kan ha vært jeg som gikk for hardt ut med trening. Det er vanskelig å si hvorfor det skjedde, men du lærer av det, sier et av de norske håpene i årets tysk-østerrikske hoppuke.

Stadige slag i trynet

En rekke legeundersøkelser har ikke gitt noe klart svar på hva som rammet ham.

– Nei, det ligger ikke en frykt om at det skal komme igjen. Kroppen har fungert over tid nå. Jeg har prøvd å være smart og ta vare på de øktene jeg trenger, slik at jeg yter maks der og er flink i mellomtiden, sier Johansson.

Han forteller om en tøff vei tilbake fra sykdomsmarerittet.

– Det er tøft når du må bruke sesongen på å komme deg «oppå» igjen. Da er det tøft å reise rundt og konkurrere og ta steg for steg igjen. Du får stadig slag i trynet og er ikke i form. Det er frustrerende. Skihopping kan være det som gleder deg mest, men også irriterer deg mest. Når du føler du må fighte for hver eneste meter, er det slitsomt. Men det er på mange måter verdt det når kroppen igjen fungerer som du ønsker.

Klar for debut

Og nå er hoppukedebutanten klar for store opplevelser i bakken.

– Resultatene i vinter gir en trygghet. Du legger merke til at det er det samme, selv om det er TV-kameraer og litt mer oppstyr i verdenscupen. Klarer du fokusere på de rette tingene og se deg rundt og tenke hvor heldig du er som får være med, går det an å

kose seg.

– Nå er det hoppukedebut for min del. I første omgang er det veldig spennende, det å få kjenne på trykket rundt og hvordan du takler det. Jeg håper å fortsette framgangen jeg har hatt i vinter. Klarer jeg å gjøre mye det samme som på trening, kan jeg fighte om en topp-ti-plassering, sier hopperen.