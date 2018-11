Myndighetene ber oss kjøpe «atomtabletter»: Folket lystrer ikke

– Det ble solgt en del de første dagene etter at tablettene ble frigjort, men så har salget vært labert, sier Marianne Burøy hos Apotek1 på Strandtorget i Lillehammer.

Det var i fjor myndighetene gikk ut og ba kommunene og folk skaffe seg jodtabletter. Bakgrunnen var et kriseutvalg som mente faren for atomulykker hadde økt på grunn av større trafikk med atomdrevne fartøyer, eldre kjernekraftverk og økt terrorfare.

Siden det ble åpnet for å kjøpe jod-tablettene uten resept 1. november, har det kun blitt solgt 8500 pakker i hele Norge.

Burøy mener årsaken til de lave salgstallene kan være pris, samt at mange trolig ikke bekymrer seg nok til å faktisk kjøpe produktet, til tross for anbefalinger fra myndighetene.

Statens strålevern: – Bekymret

Grunnen til at man burde ha jodtabletter liggende, er at de kan beskytte mot kreft i skjoldbruskkjertelen dersom det skulle skje en ulykke der radioaktivt jod slippes ut.

– Vi hadde absolutt håpet at flere kjøpte jodtabletter. Det er viktig at folk får med seg anbefalingen om at man bør ha de tilgjengelig hjemme, i tilfelle det skulle skje en atomulykke, sier beredskapssjef i Statens strålevern, Astrid Liland.

FØRE VAR: – Hvis det skjer et atomuhell må du skyndte deg og ta disse tablettene før du blir eksponert for radioaktivt jod, sier Astrid Liland hos Statens strålevern. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

De har flere ganger det siste året, senest i slutten av oktober, gått ut med anbefalinger om at folk bør skaffe seg jodtabletter.

– Det er relativt dyrt å kjøpe slike tabletter, rundt 300 kroner for en pakke med ti stykker. Burde det vært priset lavere for å få solgt flere?

– Det er fri prissetting i Norge når det gjelder reseptfrie legemidler, og vi ser at bransjen har lagt seg rundt den prisen. Jeg forstår at det for noen kan virke som en stor sum på toppen av andre utgifter, men vi vil likevel anbefale folk å ta seg råd til dette.

– Enkelte synes det er skremmende

Kommuneoverlege i Øyer, Sør- og Nord Fron, Anders Brabrand, sier han er opptatt av å opplyse om viktigheten rundt jodtabletter i privat beredskap.

Han har videreformidlet budskapet fra fagmyndighetene til innbyggerne i sine kommuner. Det har ført til noen reaksjoner.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra folk i skoleverket som synes dette kan være skremmende informasjon, og det er det jo. Likevel kan et uhell være så alvorlig at myndighetene mener informasjonen veier opp mot skrekkfaktoren rundt det. Selv om sannsynligheten for en slik atomulykke er liten, sier Brabrand.