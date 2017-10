I dag tidlig ved 05.40-tida rykket politiet ut til en bensinstasjon i Kongsvinger etter at en kunde slo til en ansatt. Den ansatte begynte å blø og fikk skader i hodet.

Det er ikke kjent hvorfor kunden gikk til angrep. En person ble pågrepet et stykke unna stasjonen, og erkjente de faktiske forhold, ifølge politiet. Den ansatte vil anmelde saken.

Mye festbråk

Det har vært en travel natt for politiet der de har måtte roe ned utagerende festdeltakere flere steder i Innlandet. Politiet meldte på Twitter lørdag kveld ved 22.30-tida at kvelden hadde forløpt stille i hele distriktet, men etter det strømmet meldingene inn.

22.52: En person ble tatt hånd om av ambulansepersonell etter at vedkommende skal ha vært overstadig beruset på et utested på Brandbu.

22.55: Politiet dro til en russefest på Raufoss etter meldinger om mange berusede ungdommer. Det skal ha vært tendenser til slåssing og bråk, ifølge politiet. Festen ble avsluttet uten at noen ble skadet. Ingen ville anmelde noen for slåssing.

23.10: Det ble meldt om slåssing på et grendehus i Eidskog, og en kvinne skal ha blitt slått av en mann. Politiet pågrep mannen, og forsøkte å få en oversikt over hva som hadde skjedd. Kvinnen ble tatt hånd om av helsepersonell.

Kastet ut

23.50: Politiet dro til et utested i Hamar etter at flere kranglete personer ikke var fornøyd med at de hadde blitt kastet ut. En person ble slått ned, og politiet lette etter tre personer i Hamar sentrum. De visste hvem de lette etter, men klarte ikke å finne de tre. Vedkommende som skal ha blitt slått vil anmeldte forholdet.

23.41: Det kom inn melding om at noen hadde kjørt i grøfta på E6 ved Espa. Det viste seg å være en bil som hadde fått tekniske problemer. Ifølge politiet klarte ikke sjåføren å få bilen opp i mer enn 40 km/t etter å ha kjøpt boller på Espa. Bilen var ikke til hinder for noen i grøfta.

00.05: En person blir anmeldt etter at vedkommende skal ha tømt et brannslokkingsapparat på en fest i et hus på Hamar. Politiet rykket ut til huset etter melding om at festen var ute av kontroll ved midnatt.

00.15: Politiet måtte fjerne en togpassasjer som var overstadig beruset på et tog i Hamar.

Flere i arresten

01.00: Det ble meldt om amper stemning på en pub på Lena. To politipatruljer dro til stedet for å forsøke å dempe gemyttene. En person ble tatt med til sentralarresten og anmeldes for ordensforstyrrelse.

01.20: En mann blir anmeldt etter at han urinerte på offentlig sted i Trysil.

01.23: En person blir anmeldt etter at vedkommende skal ha slått en annen person på Otta. Gjerningspersonen erkjente forholdet.

03.10: Politiet måtte reise til et utested i Elverum etter melding om slåssing utenfor utestedet. To personer ble bortvist fra stedet, og bedt om å holde seg borte fra området fram til klokka 08.00. En person ble tatt med til sentralarresten etter å ha forulempet en polititjenestemann.

04.09: En sint person ble observert ved Nord-Aurdal barneskole. Vedkommende var utagerende og beruset, og ble tatt med til sentralarresten.