Muselort og møkk på serveringssted

To serveringssteder i Hamar måtte ha flere besøk av Mattilsynet før de fikk gjenåpne. Det skriver Hamar Arbeiderblad. På ene stedet var det muselort like ved et møkkete kjøkken. Driverne av de to stedene sier Mattilsynet kom på et uheldig tidspunkt.