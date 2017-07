Motorsyklist til sykehus med bruddskade

En person fikk bruddskade etter en motorsykkelulykke ved Haugedalen på Rena. Ulykken skjedde ved 16-tida lørdag ettermiddag.

Motorsyklisten er en mann i 60-åra fra østlandsområdet, og ble etter ulykken kjørt til sykehuset i Hamar. Line Fuglehaug, kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, opplyser til NRK lørdag kveld at mannen er overført til sykehuset på Elverum.

De første meldingene om at mannen var kritisk skadet viste seg å ikke stemme.

– Han er innlagt og behandles for bruddskade. Tilstanden er stabil, sier Fuglehaug.

Mistet kontroll

Operasjonsleder Arne Norevik ved Innlandet Politidistrikt sier til NRK at ulykken skjedde langs Haugedalsveien i Åmot kommune. To kamerater skal ha kjørt sammen. Den ene motorsyklisten skal ha mistet kontrollen over sitt kjøretøyet, kjørt inn i et autovern og veltet.

– Vi har avhørt den andre motorsyklisten på stedet, og han fortalte at kameraten hadde mistet kontrollen på sin motorsykkel, sier Norevik.

Undersøker stedet

Politiet og ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen har vært på stedet og foretatt undersøkelser. Ifølge Norevik er det for tidlig å si noe om hva som kan være årsaken til ulykken.