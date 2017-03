Møte med kornåker brakk vinge

Statens Havarikommisjon mener belastningen ved landing i en kornåker på Namnå i Grue i juli i fjor førte til at høyre vinge på et seilfly brakk. Flygeren som var alene i flyet ble ikke skadet. Kommisjonen har ingen grunn til å tro at vingen på forhånd var svekket.