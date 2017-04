Mot sjukehus ved Mjøsbrua

Rådmann i Hamar, Bjørn Gudbjørgsrud vil heller ha et hovedsjukehus i Hamar enn ved Mjøsbrua. Til HA sier han at ideen om hovedsjukehus ved Mjøsbrua er dårlig og viser blant annet til at et sjukehus bør bygges i nærheten av kollektivknutepunkt og der det bor mest folk.