Moskus på ville veier – måtte avlives

– Det tok noen sekunder før vi skjønte at det var en moskus vi så, sier Mari Sætermo.

Det var lørdag ettermiddag at hun oppdaget moskusen ved Rondanevegen ved Raphamn i Sel kommune. Det er flere mil fra Dovrefjell, der den vanligvis holder til.

Søndag ble moskusen felt bare noen meter fra E6 ved Kringen sør for Otta.

Ble overrasket

Sætermo forteller at hun var veldig overrasket over å se en moskus akkurat der.

– Jeg har sett moskus før, men da har det vært på Dovrefjell. Det er jo ikke naturlig at moskus ferdes ved Raphamn, sier hun.

Hun tok video av moskusen som hun delte på Facebook. Da tok Statens naturoppsyn (SNO) kontakt.

LANGT: Moskusen hadde vandra flere mil fra Dovrefjell før den ble oppdaget på Otta i Gudbrandsdalen.

Vanskelig å finne

Søndag formiddag var to mann fra SNO ute og lette etter moskusen.

– Det blir litt som å lete etter den berømte nåla i høystakken, sier Espen Rusten, seniorrådgiver hos SNO ved Hjerkinn.

Moskusen ble skutt like etter klokka 12 søndag.

– Med god hjelp fra lokale som oppdaget den på en sti klarte vi å felle kua, sier han.

Uvanlig

Moskuser har forvillet seg ned fra Dovrefjell tidligere, men det er svært sjeldent at den går så langt som denne kua hadde gjort.

– Det er ikke vanlig. Det er jo vanlig at moskuser vandrer ut ifra kjerneområdet på Dovrefjell, men det er sjeldent at de vandrer sørover i den retningen som denne her har gjort, sier Rusten.