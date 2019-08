Mose i gressplenen eller på taksteinen er noe de færreste vil ha, men ekte reinlav fra Østerdalen på vegger - inne eller ute - selger som aldri før til hele verden.

Aldri opplevd maken



Midt i Oslos betongørken ved Oslo S var det Rendalen-baserte selskapet Norsk Mose & Design med på å profilere Oslo som europeisk miljøhovedstad med grønn mose fra Østerdalen, da KLPs byggeplaner for området ble lansert tidligere i år.

KLP skal erstatte Postens gamle brevsenter ved Oslo S - like ved Postgirobygget - med miljøbygg og et grønt byrom.

– Vi vil lage et hyggelig miljø for menneskene som bor, jobber og ferdes i området, sier utviklingsdirektør Eskild Rolstad i KLP Eiendom.

DEKORASJON: Daglig leder i Norsk Mose & design Heidi Foss og teknisk sjef Jostein Bratten i KLP Eiendom. Foto: KLP

Mose fra Østerdalen til hele verden

– Det er så stor etterspørsel at vi klarer ikke å levere nok, sier eier av Norske Moseprodukter AS i Rendalen, Olav Dingstad.

Han har aldri opplevd maken til vekst fabrikkens 40-årige historie.

ØKNING: Eier av Norske moseprodukter AS, Bjørn Dingstad, regner med å selge 350. 000 slike kurver med mose i år. Det er en økning på nesten 50 prosent fra i fjor. Foto: Stein S Eide / NRK

Norske Moseprodukter i Rendalen plukker i denne sesongen 350. 000 kurver med mose. Verdien er 50 millioner kroner. Det er en økning på nesten 50 prosent fra i fjor. De siste åra har det vært en økning i omsetninga på 30 prosent hvert år, sier Dingstad.



Hver dag kommer det lastebiler til mosefabrikken på Åkrestrømmen med håndplukka reinlav fra hele Østerdalen. Her tørkes og farges den før den sendes til moseverksteder over hele verden.

NY MASKIN: I dag farges mosen delvis for hånd, men fra i høst skal det foregå automatisk i nybygd maskin. Foto: Stein S Eide / NRK

Mosebedriften i Rendalen eksporterer til Europa, men også til Korea og Japan i Asia, USA og Canada. I slutten av august kommer en delegasjon fra Brasil til Rendalen for å vurdere om de skal kjøpe norsk mose.

40 år har gått siden rendølene startet med plukking og binding av mosekranser. Nå er over 140 personer fra fem nasjoner sysselsatt ved mosefabrikken i Rendalen. Det tilsvarer 45 årsverk.

40 ÅR: I 1979 begynte rendøler å plukke mose og lage mosekranser for salg. 40 år etter er det utenlandske sesongarbeidere som binder kransene. Over 120.000 mosekranser i året lager og selger Norske moseprodukter i Rendalen i Norge. Foto: Stein S Eide / NRK

Er det fare for at det kan bli tomt for reinlav i Østerdalen?

– Det blir aldri tomt, sier Bjørn Dingstad.

– Det finnes kun to mosefabrikker i verden. Den ene er i Finland, den andre er mye større og er lokalisert i Rendalen. Her har Norsk Mose & Design satt opp en produksjonslinje for ferdige produkter fem minuntter unna, og kan smykke seg med 100 prosent Made in Norway, sier Heidi Foss.

I Rendalen investerer nå Norske moseprodukter over 26 millioner kroner i ny hall og en spesiallaget "Reodor Felgen-maskin", som skal øke produksjonen.

– Vi kommer likevel til å ha bruk for å sysselsette mange framover fordi markedet utvikler seg så fort nå, sier fabrikkeier Bjørn Dingstad.

Vedlikeholdsfritt og brannsikkert

– Vi har gjennomført tester hos SINTEF for å kunne garantere et brannsikkert produkt. Mosen beholder sin form, farge i mange år. Mose er brannsikkert og lyddempende der skillevegger med mose gjør at akustikken bedres betraktelig, sier Heidi Foss, som startet Mose & Design sammen med Ewa Råken og Bjørn Dingstad i 2018.

BEGRAVELSESBYRÅ: Dekorasjon av mose fra Østerdalen levert til Den Siste Reisen Begravelsesbyrå. Foto: Heidi Foss / Privat

– Det er et rent norsk produkt som tilfører folk litt natur, sier Foss, som i fjor var med å starte Norsk Mose & Design, der Norske Moseprodukter AS i Rendalen er medeiere. Mosen brukes som dekorasjoner både innendørs og på yttervegger i byer og gater.

Heidi Foss tror interessen for norsk mose har sammenheng med det økende engasjementer for miljøvern.

– Jeg tror årsaken er at mose er med å gi folk en følelse av harmoni og ro og noe som er ekte i en stresset hverdag. Det er også viktig i ei tid der mange er opptatt av miljøet og bærekraft, sier hun.

– Mosen har en naturlig evne til å rense luften. Hverken støv eller insekter tiltrekkes av mosen. Reinlaven også en energigivende effekt.