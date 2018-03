Moren skal forklare seg i utsatt Valdres-sak

Den mishandlingstiltalte moren skal i dag etter planen fortsette sin forklaring om tiden fram til den 13-årige datterens dødsfall på ei hytte i Valdres. Andre dag av rettssaken i Gjøvik tinghus fikk en dramatisk vending da moren ble hentet i ambulanse etter at hun fikk et kraftig fall i blodsukkernivået tirsdag formiddag. Det førte til at den rettsfrie dagen ble framskyndet fra torsdag til onsdag, slik at moren kunne sendes til utredning på Norsk Diabetikersenter.

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren ble funnet død av avmagring eventuelt i kombinasjon med nedkjøling i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Ønsker å forklare seg

Morens forsvarer, advokat Aasmund Sandland, har uttalt til NTB at han regner med at retten har fått en utredning fra spesialister på området om tiltaltes medisinske tilstand før

retten settes igjen på torsdag.

– Hun ønsker jo å forklare seg, men det er jo også den medisinske forsvarligheten. De prøver å gjøre det som gjøres kan for at hun skal være i stand til å gjennomføre dette, sier han.

Spørsmålet er om den tiltalte kvinnen denne gang klarer å fortsette sin forklaring. Ved tidligere forsøk har hun brutt ut i gråt og stoppet opp.

Satser på at saken fortsetter

Aktor Arne Ingvald Dymbe sier til NRK at han satser på at retttssaken kan fortsette i dag.

– Det forventes at det vil foreligge en uttalelse fra hennes behandlende lege. Påtalemyndigheten ønsker i tillegg til dette at man også får uttalelse fra en sakkyndig som er nøytral i forhold til den tiltalte. Vi satser på å få gjennomført dette torsdag, sier Dymbe til NRK.

De siste månedene lite belyst

Et sentralt punkt, som kvinnen så langt ikke har forklart seg om i retten, er hva som skjedde de siste månedene av datterns liv, da moren tok henne med seg til familiens hytte på Beitostølen. Det siste året skal mor og datter ha utvekslet rundt 10.000 tekstmeldinger. Det opplyste aktor i innledningsforedraget mandag. Mange av disse skal ha blitt sendt under oppholdet på hytta. Det er satt av 30 dager til saken, i praksis seks uker. Den går for Valdres tingrett, men av praktiske årsaker er retten satt på Gjøvik.