Mor, samboer og datter dømt i samme sak

Det er en spesiell sak som har rullet og gått i Hedmark siden 2012. En kvinne, hennes samboer og datter er nå alle dømt i samme sak.

Moren for bankbedrageri, samboeren for medvirkning og datteren for å ha mottatt penger som stammet fra bedrageriene.

Bank-bedrageri for 16,8 millioner

Saken startet da en kvinne i 50-årene ble anmeldt av banken hun jobbet for, etter at de oppdaget at taksten som ble brukt i forbindelse med en privat lånesøknad var forfalsket.

To år senere ble hun dømt til tre års fengsel for å ha bedratt banker for 16,8 millioner kroner. Noen måneder senere ble hennes samboer dømt til fengsel i 11 måneder for å ha hjulpet henne med å ta opp lån med falske dokumenter.

Ifølge kvinnen gikk pengene stort sett til datteren, og hun følte seg presset til å ta opp lån.

Det førte til at datteren ble tiltalt for heleri, fordi påtalemyndigheten mener at hun burde visst at pengene hun fikk stammet fra straffbare forhold.

1400 bankoverføringer

Ifølge tiltalen overførte moren 2,6 millioner kroner i løpet av sju år. Det dreier seg om 1415 bankoverføringer fra moren til datteren.

Rettssaken mot datteren gikk i Øvre Romerike tingrett i forrige uke, og mandag ble det klart at hun er dømt til 75 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Hun nektet straffskyld under rettssaken, og forklarte at hun ikke reflekterte over hvor moren fikk pengene fra. Hun hadde heller ikke noe forhold til hvor mye moren tjente. Hun mente hun mottok pengene i god tro og at hun ikke hadde tanke om at moren begikk straffbare handlinger for å skaffe pengene.

– Burde skjønt

Ifølge dommen fra tingretten tilbakeførte datteren 1,4 millioner kroner til mor i samme periode. Dette mener forsvareren man må ta hensyn til, men retten er ikke enig siden moren også betalte et betydelig antall regninger for kvinnen.

Retten mener forskjellen mellom det tilbakeførte beløpet og de betalte regningene er så liten at det ikke får betydning for straffeutmålingen.

Tingretten mener det ikke er tvil om at pengene som datteren fikk fra moren stammer fra lånebedrageriene. Retten tror på morens forklaring om at pengene gikk til datteren og at hun følte et sterkt press fra henne.

Retten mener at datteren burde ha skjønt at overføringene ikke kunne være finansiert ved morens lønnsinntekter og at hun burde ha stilt spørsmål om hvor moren fikk pengene ifra.